國外買回或網購「這類商品」要小心！ 衛生局示警：恐吞200萬罰單

為把關醫療器材來源合法，高雄市政府衛生局配合海關攔檢未經核准擅自輸入醫療器材，2025年統計至11月底止，查獲個人或公司違法輸入醫療器材共52件，包括玻尿酸、美容儀、除毛儀、輪椅等，均違反規定，裁處6萬至200萬元罰鍰；若涉及轉賣或轉讓他人，則依法移送檢調偵辦。

衛生局指出，除了玻尿酸、美容儀、除毛儀、輪椅等醫療器材之外，民眾日常使用的OK繃、液體OK繃、棉花棒、衛生棉條、保險套、眼鏡、日拋隱形眼鏡、醫用口罩等同樣是醫療器材。

衛生局提醒，民眾攜帶或網購這8種醫材入境，可採用「便捷通關免申報」，不過「每人每半年每樣貨品」以1次為限，且有數量限制、僅限自用，不能轉賣或轉讓他人。若數量超過相關規定須向衛生福利部食品藥物管理署申請「醫療器材專供個人自用」。

衛生局表示，今年攔檢到違法輸入醫療器材以個人居多，有民眾被查獲輸入玻尿酸時辯稱是因施打玻尿酸費用高昂，從國外進口自行施打會便宜許多；亦有人稱除毛療程昂貴，因此從國外網購除毛儀自用；也有民眾稱有過敏或鼻塞等症狀，經比價後從國外購買洗鼻器較便宜，都因未依規提出申請，違反醫療器材管理法規定裁處至少6萬元。

衛生局呼籲，民眾網購醫療器材須留意，依法僅部分醫療器材可於網路販售，且販售者須為醫療器材商或藥局，產品須於國內領有醫療器材許可證，販售者於網頁刊載醫療器材品名、許可證字號等資訊，請民眾避免向境外賣家或於國外網站購買。

