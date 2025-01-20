國外買藥帶回台灣限制有哪些？出國旅遊藥買太多當心沒收又挨罰

國外買藥入境台灣，有哪些限制你知道嗎？許多人都喜歡在出國時，順道買些伴手禮送給親朋好友，尤其前往日本時，橫掃各式止痛藥、眼藥水、保健品的情況更是時有所聞。然而，攜帶這些藥品返台，並不是想帶多少就帶多少，搞錯可是會被沒收甚至挨罰的！究竟國外買藥入境台灣有哪些限制？在國外就醫帶藥返台要注意什麼？藥買太多可以賣給別人嗎？快跟著Yahoo奇摩顧健康一起來了解！

國外買藥帶回台灣是很常見的情形，但要注意相關限制，否則帶回的藥品可能被沒收，甚至因此挨罰，就得不償失了。（示意圖／Getty Images）

國外買藥帶回台灣有限制嗎？

根據桃園國際機場公告，民眾攜帶自用藥品的限制如下表，其中瓶（盒、罐、條、支、包、袋）等單位，均以「原包裝」為限。建議國人在入境台灣前確認好數量，以免入境時藥品遭沒收，甚至因此挨罰。

我在國外就醫，攜帶藥品回台灣，要注意什麼？

如果是在國外就醫，因治療的需求，要把就醫時取得的藥品帶回台灣，可比照上段西藥處方藥的部分進行，無醫師處方箋，以兩個月用量為限；有醫師處方箋，則以醫師處方箋開立之合理用量為準，並以六個月用量為限。

倘若因為治療，須要攜帶第一級至第三級管制藥品返台，另應依照入境報關須知，檢附聲明書和診斷證明，報請食藥署備查；亦可申請病人隨身攜帶管制藥品入境出境中華民國聲明書，如有疑問可以洽詢服務電話02-27878200。另請留意，管制藥品僅限於治療本人疾病，攜帶數量不可超過國外原就診醫療院所開立證明的處方量，且以六個月用量為限，管制藥品也一定要隨身攜帶，不可透過郵寄或快遞等方式寄送。

國外旅遊藥品買太多，可以賣給別人嗎？

針對一般藥品及保健食品每人可攜帶入境的數量，食藥署均有明確規範，請參考第一段內容。民眾要是購買超過限制數量的藥品，可能會在入境時被沒收、銷毀；若是明顯超量進口，甚至可能被質疑有販售意圖，恐因未經核准擅自輸入藥品而涉及刑責。

至於買太多藥用不到是否可以轉售，答案也是不行的！替人代購或轉售藥品，恐違反藥事法第27條和藥事法第39條，可按藥事法第92條處新台幣3萬元以上、200萬元以下罰鍰，甚至可能涉及藥事法第83條刑責，務必當心，免得惹禍上身。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

