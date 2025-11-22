國外高階人才來台渠道加大！ 經濟部再開放零售、生技業

歲末年終前的國際金融市場，頗不平靜。當市場對美國聯準會（Fed）12月降息預期降溫之際，新發表的鴿派談話，又讓降息機率迅速攀升，也讓原本的美元指數強勢反彈，北亞貨幣面臨整體性貶值壓力的現況，出現了新的變數。台灣一方面要承受這種集體性的匯率波動氛圍，另一方面，經濟學人點名「台灣病」引發的議論同樣聚焦在匯率上，強調新台幣長期被嚴重低估，存有不小的升值空間。市場的動盪、結構的爭辯，加上匯率操縱國名單與台美談判的風吹草動，不只影響新台幣走勢的因素多元複雜，更讓央行的貨幣政策空間廣受關注。

工商時報 ・ 9 小時前