國姓搶成功14日登場 展現客庄文化力與地方凝聚力

2025客庄大節「南投‧國姓搶成功」將於11月14日至16日熱鬧登場，以「好客國姓，近悅遠來」為主題，串聯地方產業、信仰文化與藝文展演，為期三天的活動預計吸引上萬人湧入國姓鄉，共同感受客庄風情與熱情。









今年活動內容豐富，「成功戰船競賽」本屆共計91隊、逾千名選手報名參賽，包括社會男、女組、機關團體、國中組及國小組等，競爭激烈，除了體力與默契的考驗，更象徵客庄居民團結奮進的精神。另有第7屆「來尞客庄」客家流行歌曲比賽，吸引44組歌手同台競技，爭奪超過53萬元獎金，為傳統活動注入年輕創意。



活動首日將由成功市集揭開序幕，近百攤農特產品展售區展示國姓在地風味；同時推出客家傳統服飾體驗與趣味競賽「客家跌三烏」，讓遊客親身感受客庄文化魅力。



第二天的重頭戲是宮廟與學校團體的踩街嘉年華與平安祈福大典，45個團體、超過1500人盛裝登場，以創意表演與傳統儀式展現地方文化能量。當日晚間的音樂演出與摸彩活動，則為整個國姓鄉注入節慶氣氛，象徵豐收與團圓的收冬喜悅。



壓軸的第三天，將進行社會組戰船決賽與客家歌曲比賽總決賽，並推出親子DIY體驗活動，讓節慶兼具文化傳承與家庭共樂。



國姓鄉長邱美玲表示，從2001搶成功文化季，到2009客庄12大節慶，到2022客家文化力，到2025客庄大節，每一次躍進地轉身，在彰顯活動為地方創造的生機，在產業、在文化、在人文、在凝聚地方團結、在整齊居民共識，無一不是「搶成功」的成功。



