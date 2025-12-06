國姓橋聳雲天增設親子遊樂設施、山訓場 啟用
▲國姓橋聳雲天增設親子遊樂設施啟用典禮，縣長許淑華到場主持並親自體驗。（記者蔡榮宗攝）
南投又多了一處好玩的地方！國道六號國姓交流道下的橋聳雲天，增設親子遊樂設施，還有山訓場，開幕第一天，民眾聞訊而來，跑來體驗，玩得不亦樂乎。
南投縣政府六日在國姓鄉國道六號國姓交流道下方，舉行「橋聳雲天特色設施建構及福龜休閒農業區整體營造工程」啟用典禮，縣長許淑華親自主持，並和地方民代、鄉親一起見證這座投資二千五百八十八萬元的好地方，可以做生態體驗，也能山訓挑戰，適合全家遊玩。
許縣長致詞表示，林明溱前縣長推動橋聳雲天綠雕園區，她到任縣府繼續建設，如今園區不僅保留原有綠雕藝術特色，更新增分齡遊戲場，有「十三歲以上山訓挑戰區」及「五至十二歲兒童遊戲區」，讓不同年齡層都能在安全前提下盡情體驗冒險與樂趣。
這座園區以「與森林共棲」為核心理念，廣泛採用自然材質與地景式設計，讓遊憩設施與既有地形、植栽完美融合，營造出全國少見的高聳交流道下「隱藏版森林樂園」。許縣長表示，國姓交流道有『全國最高交流道』的美名，如今再加上這座兼具藝術、休閒、生態與運動的山訓園區，更是有加分效果。
園區遊樂設施啟用，包括立委馬文君、國姓鄉長邱美玲、縣議會副議長潘一全、縣議員吳國昌、林芳妤、戴世詮等人不但到場參加，體驗山訓設施後，更是大呼過癮。
縣府農業處指出，橋聳雲天綠雕園區定位為全齡觀光休閒遊憩公園，未來將結合福龜休閒農業區及周邊觀光農園，同時推動烏溪沿線景觀廊道，規劃特色步道與自行車道，向北串聯埔里、仁愛，向西連結草屯、中興新村，形塑完整旅遊環帶，吸引更多遊客停留國姓、帶動地方經濟。
