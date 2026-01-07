國姓水里聯絡要道147線拓寬工程開工 許淑華：提升烏溪線與濁水溪線交通路網
南投縣水里鄉民期待多年的147線改善工程，經縣府向中央爭取列入生活圈道路交通系統建設計畫，今（7）日上午在新興村開工，縣長許淑華表示，147線是國姓鄉、水里鄉聯絡要道，拓寬道路有助於烏溪線與濁水溪線鄉鎮路網，健全南投縣南北向道路系統，促進農產運輸效率、帶動地方觀光產業發展及經濟活絡。
許淑華縣長表示，南投縣幅員遼闊，從國姓到水里，地方鄉親一直期待有一條安全、便利的道路。縣府之前已完成147線0K+000～7K+300路段拓寬，水里鄉147線13K+560～14K+137道路拓寬改善工程是第二階段工程，未來全線打通後，不僅可讓甲類大客車通行、方便會車，更能串聯鄉鎮觀光路線，對農作物運輸、學生通學及地方發展都帶來重大助益。」。
新興村長邱明光表示，地方自102年起即積極爭取該道路拓寬，居民期待已久，協商過程中不但地主全力配合，看到工程開工並舉辦祈福典禮，「真的是太高興了」！
縣府工務處長張弘岳表示，這項工程總經費新台幣1億2,130萬元，其中中央補助81%計9,825.3萬元，地方自籌19%計2,304.7萬元。工程全長577公尺，預定今年10月2日完工。完工後，將拓寬為淨寬9公尺雙向車道（原路寬約4.3公尺至6.7公尺），大幅改善會車困難及通行安全問題。
許縣長感謝立委及相關單位向中央爭取經費，以及縣議員陳淑惠、在地村長與地主們的積極配合與溝通，讓工程順利推進。她強調：「這條路不只是一條道路，更是鄉親回家的安心路、連結希望與安全的生命線。完工後，將有效提升區域交通安全性與可靠性，彰顯縣府對交通基礎建設及區域發展的堅定承諾。」。（張文祿報導）
