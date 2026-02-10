國姓鹿茸養生宴推廣 展現客庄料理魅力

記者張益銘／南投報導

為推廣水鹿養殖產業並展現客庄料理魅力，國姓鄉公所今（10）日在縣府1樓大廳舉辦「2026國姓鹿神祭產業文化活動」系列的首場活動－「客庄好食．鹿茸養生宴暨產業推廣展示會」，為年度盛會揭開序幕；除了展示養生宴精緻展桌外，還有國姓鄉鹿茸周邊商品、在地農產展示、國姓咖啡、客庄美食與水鹿導覽圖，營造文化與產業融合的展示氛圍，將鹿茸導入更多元消費場景。

縣府農業處長蘇瑞祥表示，國姓鄉擁有全國最多的水鹿飼養數量近3,800頭，鹿茸年產量與品質皆居全臺之冠，鄉公所長年推動「鹿神祭」活動，結合產業、文化與觀光，並透過鹿茸料理推廣，深化民眾對鹿茸營養價值的認識，縣府也協助改變農場經營環境及多元發展策略，將鹿茸產業行銷推廣出去。

國姓鄉長邱美玲表示，每年3月舉行的「鹿神祭」是國姓鄉年度盛事，不僅象徵對水鹿產業的感恩，更是推廣國姓鄉特色產業的重要平台，2026 年「鹿望山城 共織客夢」－2026國姓鄉鹿神祭產業文化活動曁國中小學聯合運動會，將於3月14日在國姓五穀宮及北山國中盛大展開。

邱美玲指出，辦理養生宴的推廣活動，就是將鹿茸入菜，希望讓更多人接受，改變傳統只能當藥材的觀念，鹿茸富含膠原蛋白與胺基酸，被視為滋補良品，適合日常食補與保健應用，在平常生活及家常料理中都可食用；14日當天鄉公所也携手港源社區發展協會，推出「客庄好食・鹿茸養生宴3.0」，於南天宮前廣場席開80桌，一桌6,600元，歡迎預訂。養生宴不僅選用珍貴的鹿茸作食材，更將國姓鄉的優質農特產品巧妙融入料理，為饕客帶來全新味覺體驗。

活動中，邱美玲也一一介紹今年鹿茸養生宴的10道精緻料理，結合鹿茸、客家元素與在地農產，菜單名稱別具巧思，如象徵開春迎福的〈南來北往迎新春〉海陸雙味、強調滋補養生的〈茶樹菇燉鹿茸雞〉，以及帶有文化意涵的〈客庄農家艾草粄〉與〈季節箭筍佐福菜〉，皆充分展現地方文化與餐飲創意的結合。

國姓鄉公所今日舉辦「2026國姓鹿神祭產業文化活動」系列的首場活動－「客庄好食．鹿茸養生宴暨產業推廣展示會」，為年度盛會揭開序幕。（記者張益銘攝）

