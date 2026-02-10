▲國姓鹿茸養生宴暨產業推廣展示會盛大登場，鹿神祭系列活動揭幕。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】為推廣水鹿養殖產業並展現客庄料理文化，國姓鄉公所於2月10日在南投縣政府一樓大廳舉辦「2026國姓鹿神祭產業文化活動」系列首場活動—「客庄好食．鹿茸養生宴暨產業推廣展示會」，正式為年度鹿神祭盛會揭開序幕。活動現場除展示鹿茸養生宴精緻菜色外，也同步呈現國姓鄉鹿茸周邊商品、在地農特產品、國姓咖啡、客庄美食與水鹿導覽圖，營造文化與產業交織的多元展示氛圍，讓鹿茸走入更多元的消費與生活場景。

縣府農業處長蘇瑞祥表示，國姓鄉擁有全國最多的水鹿飼養數量，約近3,800頭，鹿茸年產量與品質皆居全台之冠。多年來鄉公所持續推動「鹿神祭」活動，成功結合產業、文化與觀光發展，並透過鹿茸料理推廣，深化民眾對鹿茸營養價值的認識。縣府亦協助改善農場經營環境、導入多元發展策略，期盼將國姓優質鹿茸產業行銷至更廣闊市場。

國姓鄉長邱美玲指出，每年3月舉辦的「鹿神祭」不僅象徵對水鹿產業的感恩，也是推廣國姓特色產業的重要平台。2026年以「鹿望山城 共織客夢」為主題的「2026國姓鄉鹿神祭產業文化活動暨國中小學聯合運動會」，將於3月14日在國姓五穀宮及北山國中盛大登場，邀請民眾一同走入山城、感受產業文化魅力。

邱鄉長進一步表示，辦理鹿茸養生宴推廣活動，正是希望將鹿茸「入菜」，翻轉傳統僅作為藥材的刻板印象。鹿茸富含膠原蛋白與多種胺基酸，被視為滋補良品，適合日常食補與保健應用，亦能融入家常料理之中。3月14日活動當天，鄉公所將攜手港源社區發展協會推出「客庄好食．鹿茸養生宴3.0」，於南天宮前廣場席開80桌，每桌6,600元，歡迎民眾預訂品嚐。養生宴選用珍貴鹿茸入菜，並巧妙結合國姓鄉優質農特產品，帶來兼具養生與地方特色的全新味覺體驗。

活動現場，邱美玲也逐一道來今年鹿茸養生宴精心規劃的10道特色料理，融合鹿茸食材、客家元素與在地農產，菜名別具巧思，包括象徵開春迎福的〈南來北往迎新春〉海陸雙味、主打滋補養生的〈茶樹菇燉鹿茸雞〉，以及富含文化意涵的〈客庄農家艾草粄〉與〈季節箭筍佐福菜〉，充分展現國姓鄉深厚的地方文化底蘊與餐飲創意。