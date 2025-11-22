國姓「搶成功」熱鬧登場 傳承客家精神
【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣國姓鄉22日舉行第24屆「國姓搶成功」活動，迎神踩街、戰船競賽、客家才藝表演輪番上陣，老街洶現人潮，成功廣場熱鬧滾滾，展現震後重生的堅韌與客家文化活力。
搶成功活動，上午8時起國姓鄉各宮廟陣頭，展開繞境踩街，隊伍特別走過當年921地震廢墟，象徵從苦難中站起，最後到成功廣場舉行神明安座儀式。南投縣副縣長王瑞德、立委馬文君、客家委員會藝文傳播處副處長孫國淦、縣府參議陳瑞慶、國姓鄉長邱美玲、縣議員吳國昌等貴賓共同持香祝禱，祈求神明賜福地方，儀式莊嚴。
參活動的人士，隨後也書寫「成功在望」名信片，寄給未來的自已，期許成功的意念，化為行動力量，大家都「一起成功！」。
副縣長王瑞德表示，921大地震重創國姓，鄉親團結一心，2001年發起「搶成功」活動，就是要為災後重建注入希望與勇氣。如今活動已邁入第24年，不僅成為國姓最具代表性的文化品牌，也連續13年獲客委會評選為「客庄12大節慶」，2023年起更升格為「客庄大節慶」，縣府將持續大力支持，讓活動越辦越盛大，帶動觀光與社區凝聚。立委馬文君則指出，「搶成功」已行之有年，盼藉此活動推廣國姓觀光產業，並將客家文化與團結精神代代傳承。
活動重頭戲「成功戰船競賽」是陸上行舟，參賽隊伍狂奔150公尺，協助奪旗手攀登7公尺高城樓，先搶到「成功旗」者勝出。國姓鄉長邱美玲表示，今年報名相當踴躍，社會男子組32隊額滿「秒殺」，國中小學組更突破21隊，許多隊伍來自彰化、台中等外縣市，學校師生表示在臉書看見活動後覺得很有趣，特地帶學生來參加，兼做戶外教學。她期待未來能將活動推廣至全國，更多人來國姓「搶成功」。
成功廣場同時進行國中小學及社區客家才藝展演、咖啡渣肌理畫DIY、客家傳統服飾試穿、趣味競賽「客家博成功－跌三烏」等體驗活動，今年國姓老街週邊，變得好熱鬧。（照片記者謝雅情翻攝）
