國姓「搶成功」迎神踩街 熱鬧滾滾
▲「國姓搶成功」活動，副縣長王瑞德、立委馬文君、客委會藝文傳播處副處長孫國淦、縣府參議陳瑞慶、國姓鄉長邱美玲、縣議員吳國昌等貴賓共同獻桃祝禱。（記者蔡榮宗攝）
南投縣國姓鄉昨（廿二）日舉行第二十四屆「國姓搶成功」活動，迎神踩街、戰船競賽、客家才藝表演輪番上陣，老街湧現人潮，成功廣場熱鬧滾滾，展現震後重生的堅韌與客家文化活力。
搶成功活動，上午八時起國姓鄉各宮廟陣頭，展開繞境踩街，隊伍特別走過當年九二一地震廢墟，象徵從苦難中站起，最後到成功廣場舉行神明安座儀式。南投縣副縣長王瑞德、立委馬文君、客家委員會藝文傳播處副處長孫國淦、縣府參議陳瑞慶、國姓鄉長邱美玲、縣議員吳國昌等貴賓共同持香祝禱，祈求神明賜福地方，儀式莊嚴。
副縣長王瑞德表示，九二一大地震重創國姓，鄉親團結一心，二○○一年發起「搶成功」活動，就是要為災後重建注入希望與勇氣。如今活動已邁入第二十四年，不僅成為國姓最具代表性的文化品牌，也連續十三年獲客委會評選為「客庄十二大節慶」，二○二三年起更升格為「客庄大節慶」，縣府將持續大力支持，讓活動越辦越盛大，帶動觀光與社區凝聚。立委馬文君則指出，「搶成功」已行之有年，盼藉此活動推廣國姓觀光產業，並將客家文化與團結精神代代傳承。
活動重頭戲「成功戰船競賽」是陸上行舟，參賽隊伍狂奔一百五十公尺，協助奪旗手攀登七公尺高城樓，先搶到「成功旗」者勝出。國姓鄉長邱美玲表示，今年報名相當踴躍，社會男子組三十二隊額滿「秒殺」，國中小學組更突破二一隊，許多隊伍來自彰化、台中等外縣市，學校師生表示，在臉書看見活動後覺得很有趣，特地帶學生來參加，兼做戶外教學。她期待未來能將活動推廣至全國，更多人每年都來國姓「搶成功」。成功廣場同時進行國中小學及社區客家才藝展演、咖啡渣肌理畫DIY、客家傳統服飾試穿、趣味競賽「客家博成功－跌三烏」等體驗活動，今年國姓老街週邊，變得好熱鬧。
其他人也在看
南投國姓「搶成功」熱鬧登場 展現客家精神文化活力
記者張益銘／南投報導 南投縣國姓鄉今（22）日舉行第24屆「國姓搶成功」活動，迎神踩街、戰船競賽、客家才藝表演輪番上陣，老街洶現人潮，成功廣場熱鬧滾滾，展現青年日報 ・ 1 天前
伴侶間也有禁語！心理師點名這8句話最傷感情 你愛我嗎、我受夠了都上榜
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】伴侶朝夕相處，是不是覺得彼此已愈來愈熟悉，什麼都能聊？又或是在爭吵時理智線一斷，該說與不該說的都脫口而出？CNBC報導，Cortney Warren心理師指出，「信任」是親密情感與長久關係的基礎，許多人在互動中無意間說出的話，可能在無形中削弱彼此的信任感。她也根據自己的臨床觀察，歸納出「真正彼此信任的伴侶，絕不會說出口的8句話」，包括反覆追問「你愛我嗎？」、懇求「不要離開我」、一怒之下爆出「我受夠你了」等，也教大家如何調整說法，以更健康的方式表達自己的需求。 1. 常問「你愛我嗎？」暗藏不安 改這樣說誠實表達需求 不斷尋求對方的肯定，可能是一種缺乏安全感的表現。尤其在需要主動詢問的情況下，即使對方回答「愛」，也可能顯得勉強或有不真誠的感覺。若真心信任伴侶，可以誠實表達自己的脆弱與需求，例如：「我今天有點沒安全感，可以抱抱我嗎？」或「對我來說，表達彼此的感受很重要，你最近對我們之間有什麼想法？」 2.「讓我看你的手機」 缺乏信任又傷對方隱私 當心生疑慮時，許多人會想透過檢查手機「打探」對方的隱私。但Warren心理師提醒，這樣的行為只會傳遞「我不信任你」健康醫療網 ・ 23 小時前
114年勞工運動大會 600勞工朋友南投高中熱力參與
南投縣114年勞工運動大會22日上午於南投高中運動場上熱鬧展開，在秋高氣爽氛圍中，由縣內各職業工會及企業單位組成20支隊伍，近600名勞工朋友踴躍參加，副縣長王瑞德代表許縣長向勞工朋友致敬意，強調運動令人身心愉悅思想健康，維護強健體魄至為重要，祝福勞工朋友們身心健康。王副縣長與縣總工會副理事長歐木松主持並一同校閱選手進場，立委馬文君、游顥派代表，與多位嘉賓祝賀大家在輕鬆愉快氛圍中，順利圓滿完成各項競賽。王瑞德表示，縣長至為重視勞工朋友，縣府支持總工會主辦這項運動會，感謝南投高中提供大操場，勞工朋友們響應參與，現場活力滿滿，勞動朋友占全國總人口48%，是國家進步社會發展至關重要的力量，一定要讓他們生活無虞，保持健康快樂，家庭幸福美滿，匯聚的力量才是國家進步的動力。王副縣長指出許縣長今年特別將社勞處改成社勞局增加人力、經費，特別重視勞工朋友這區塊，期許令勞工朋友福利環境各方面都獲更好發展。社勞局也指出，勞工朋友是南投縣繁榮發展的重要基石，他們在不同的工作上辛勤奉獻，為縣內經濟和社會穩定作出不可或缺的貢獻。此次運動大會旨在讓這些努力工作的朋友，在繁忙的生活中，享受一個紓壓、放鬆的假日，並促進台灣好新聞 ・ 22 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 21 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 24 分鐘前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 1 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 20 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 15 小時前
北捷爆衝突！婦控被陌生男踩腳 一言不合亮利器
台北市 / 綜合報導 昨(22)日晚間11點多，北捷西門站車廂內傳出亮利器恐嚇事件！原來是一名婦人不滿被陌生男子踩到腳，雙方爆發口角糾紛，婦人從包包中拿出利器，說是要自保，不過下一秒就往男子逼近，嚇壞車上乘客出聲勸阻，警方獲報趕緊將兩人帶離，所幸沒有人受傷。張姓男子說：「我敢啦，我敢啦。」捷運車廂裡面，男子打電話，疑似正在報案，張姓男子VS.持利器婦人說：「一個女孩子，有拿刀子，動不動就罵人，就是為了你。」只見婦人從包包裡面，拿出利器晃呀晃，說是為了自保，不過下一秒直接嚇壞目擊乘客。乘客VS.持利器婦人說：「不要不要，我就是敢，你如果來我就敢，不要這樣不要這樣，不要不要。」乘客出聲勸阻，就怕造成意外，男子也退後一步，事發就在昨(22)日晚上11點多，北捷西門站，警方VS.持利器婦人說：「妳先下車，先下再說啦，好不好，先下車再講啦。」眼看遭指控的婦人還想辯解，警方先將她帶下車，58歲鞠姓婦人控訴，被身穿條紋衣的張姓男子踩到腳，雙方爆發口角糾紛誰也不讓誰，婦人居然就從隨身包裡拿出利器，非當事民眾說：「不太會在意，不小心的，大家都退一步就比較好。」非當事民眾VS.記者說：「可能停下來，緊急剎車，撞到之類的，(所以應該都不小心的)應該，對，應該不會有人故意去(碰撞)。」捷運警察隊第四分隊分隊長王碧泉說：「雙方引發口角衝突，之後女性乘客從隨身皮包拿出水果刀，捷警現場查扣水果刀一把。」捷運西門站，平常乘客就不少，周末活動多人潮也多，所幸現場沒有人受傷，雙方也被警方各自帶離，男子堅持提告，後續也依恐嚇罪嫌函送偵辦。 原始連結華視影音 ・ 58 分鐘前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 17 小時前
登關山落隊迷路！女誤闖峭壁不敢動 逾7小時獲救
高雄市 / 綜合報導 高雄消防局接到報案，一名女山友跟3名朋友登中央山脈關山，但因為腳程慢落隊又迷路，最後走進懸岩峭壁，進退不得，只好報警求救。玉山國家公園管理處的2名保育巡查員，率先抵達找到女山友，她已經受困7個小時，地點就在只容得下1個人站立的懸崖峭壁上，只要一個不注意，就會摔下去，相當危險，因此巡查員要她「站在原地不要動」，再用繩索救援，巡查員自己也相當小心，花了1個小時順利幫助她脫困。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
酒後口角全武行! 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤
中部中心/王俞斐、黃信儒 台中報導台中街頭爆發全武行，一群男子相約飲酒，卻在酒後爆發口角衝突，一群人對著其中一人拳打腳踢，還有人拿出球棒痛毆，警方到場這群人已經鳥獸散，還跑到居酒屋續攤，涉案九人通通被警方帶回。酒後口角爆發全武行 男子遭多人痛毆倒地不起(圖/民眾提供)一群男子，街頭爆發口角衝突，其中一人，手持球棒，朝著穿外套的男子攻擊，其他人見狀，蜂擁而上，又踢又打，男子連滾帶爬，被打到無力反擊。但這群惡煞，不肯罷休，硬是把人給架起來，在馬路中，又是一陣拳打腳踢，打的男子，無處可逃，最後動手惡煞，一哄而散，留下被打的男子，呆坐在原地，久久無法起身，直到警方和救護車到場。這群人是朋友關係 飲酒後爆發口角糾紛衝突一發不可收拾(圖/民眾提供)糾紛地點，在台中西屯區福星北路上，警方獲報到場，這群惡煞，已經鳥獸散，跑到居酒屋續攤。動手打人，還講的一派輕鬆，原來這群人，是朋友關係，幾杯黃湯下肚後，爆發口角衝突，新仇加上舊恨，街頭全武行，一觸即發。動手男子和一旁助陣叫囂的總共九人 通通被警方帶回偵辦(圖/警方提供)動手男子和一旁助陣叫囂的，總共九人，通通被警方帶回偵辦，朋友相聚變成暴力衝突，不只友誼的小船翻覆，最重還得面臨五年有期徒刑。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：酒後口角全武行！ 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤 更多民視新聞報導不滿鴨肉店客人擋出入口! 莽男持武士刀.鐵勾攻擊行車糾紛演變暴力衝突 兩人街頭火爆扭打李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人民視影音 ・ 17 小時前
檢調第二波搜索太子集團 2大帳房3人訊後羈押禁見
社會中心／綜合報導北檢偵辦太子集團洗錢案，發動第二波搜索行動，針對在台設立的天旭、顥玥、尼爾等公司，進行掃蕩，檢調懷疑案件曝光後，尼爾公司資金出現異常流動，疑似轉移不法資金，同步拘提尼爾負責人林揚茂、以及尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊兩大帳房到案，三人訊後遭到羈押禁見。台灣太子集團主嫌王昱棠，首度借提後還押，後方白色外套，正巧就是遭羈押禁見的尼爾負責人林揚茂，兩人一前一後走上囚車，另外包括早已收押的天旭國際人資長辜淑雯，還押看守所後，天旭財務主管陳麗珊，以及尼爾財務主管鄭巧枚，一併也遭收押，太子集團洗錢案，發動二波搜索，尼爾公司負責人林揚茂，二度遭拘提到案。記者vs.尼爾創新公司負責人林揚茂表示「知道自己在替詐騙集團工作嗎，有幫太子集團洗錢嗎。」天旭人資長辜淑雯首度借提 天旭帳房陳麗珊尼爾帳房鄭巧枚也遭收押（圖／民視新聞）早在第一波搜索行動中，林揚茂當時獲得一百萬交保，這回檢調再搜索，就是發現尼爾公司資金，在案件曝光後，出現異常流動移轉，包括尼爾負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、還有天旭財務主管陳麗珊兩大帳房，一併遭收押，根據了解，檢調懷疑太子集團母公司，資金挹注台灣太子不動產，除了購買11戶和平大苑，平時支付房貸雜支，則由尼爾創新公司負責，一方面還從事放款洗錢，天旭國際科技，則由工程師設計博弈程式，協助母公司做假帳幫忙洗錢。非本案律師李育昇表示「本案開始偵辦後，犯罪集團核心成員，隨即成立串滅證的群組，企圖銷毀相關的證據，為了避免犯罪事證遭到湮滅，檢方先將這些，核心的嫌犯予以羈押，並且將繼續就其他相關共犯，來進行約談釐清犯罪事實。」太子集團在台主嫌王昱棠首借提 尼爾負責人林揚茂今收押禁見（圖／民視新聞）太子集團在台涉及洗錢，長達七年，針對背後不法金流，檢警調持續搜索，在台高階主管，恐怕難逃追緝。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：檢調第二波搜索太子集團 2大帳房3人訊後羈押禁見 更多民視新聞報導太子集團洗錢案擴大！北檢第2波搜索 3被告聲押禁見太子集團洗錢案第二波拘提 3被告羈押禁見畫面曝光北檢第二波搜索太子集團！ 3核心幹部聲押禁見獲准民視影音 ・ 1 天前
車齡僅4年引擎突傳異音 休旅車停靠路邊瞬陷火海
雲林縣 / 綜合報導 雲林發生火燒車的意外，熊熊火勢與濃煙，遠遠就看得到，嚇壞不少用路人，車主許姓男子開車下虎尾交流道，聽到引擎發出故障的聲音，車子才停路邊，就突然起火燃燒，還好他跟同車的朋友及時逃生，沒有人員受傷，車主說，這輛休旅車的車齡才4年，平常都有保養維護，不知道為什麼會燒起來，確切事故原因，要等火調小組鑑定調查。白色休旅車停在路邊，熊熊火勢不斷燃燒，還冒出陣陣黑色濃煙，為了避免發生意外，警車停在後方進行戒護，火燒車的意外，發生在昨(22)日下午，許姓男子開車載朋友，從台北出發要前往雲林斗六，才剛下虎尾交流道，車子突然燒了起來，消防隊員到場，拉起水線進行灌救，路過的車輛，都小心翼翼減速通過。休旅車被大火燒得面目全非，消防隊到場不到5分鐘，就把火勢撲滅，持續灑水降溫，雲林縣虎尾高鐵消防分隊小隊長黃琮淵說：「撲滅火勢之後，再打開引擎蓋，做最後的確認，是不是有其它的異物或東西在現場。」這起火燒車事故，沒有人員受傷，事發前，許姓男子聽到引擎有故障的聲音，車子才停在路邊沒多久就燒起來了。休旅車車主許先生說：「車停在紅綠燈的時候，引擎蓋就有點抖動，就怪怪的，然後趕快停旁邊，打空檔，然後熄火，然後引擎就開始冒火，還好人沒怎樣。」許姓男子跟朋友趕快下車逃生，發生驚險情況還心有餘悸，他強調，這輛車的車齡大約4年，平常都有固定保養，開車過程也沒有異常，火調小組後續要調查，是什麼原因才會發生這起火燒車意外。 原始連結華視影音 ・ 35 分鐘前
蔣萬安出席公益路跑 感謝太太神救援讓他從容跑
台北市不動產仲介公會23日一早於總統府前舉辦「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，眾多跑者齊聚一堂，台北市長蔣萬安也出席代表鳴槍。蔣萬安表示，他要代表北市府感謝公會捐贈150萬給北市社會局的「公益台北愛心平台」，可救助許多弱勢年輕朋友及獨居長者；蔣萬安也幽默分享家中二寶、三寶今日一早起床吵鬧，還好有太太協助，他才能「從從容容、游刃有餘」參加活動。中時新聞網 ・ 3 小時前