國宅「樓梯間堆垃圾」！民眾PO照直言：就是垃圾堆

生活中心／饒婉馨報導

台北市各地設有國宅與社宅，提供民眾相對可負擔的居住選擇。不過，有民眾今日在網路上貼出多張照片，指出位於台北市信義路四段一處的國宅環境髒亂，甚至形容是「最髒的國宅」，相關畫面曝光後，引發網友熱議。





國宅「樓梯轉角堆滿垃圾」畫面曝！網友嚇爛原PO直言：最噁心最髒的

民眾發出被堆滿垃圾的樓梯間，且不止一處。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）

這位民眾在臉書社團「爆料公社」上發文指出，信義國宅的衛生環境相當差，他直言「中華民國最噁心最髒的一個國宅沒有之一」。另外，原PO表示「好幾個上樓樓梯，每個在一樓跟二樓的樓梯轉角就是垃圾堆」，讓人感到相當不適。從多張照片中可見，一些廢棄的木板、椅子、腳踏車等物，都被堆積在樓梯轉角，佔了快一半的面積，甚至連住戶門口也能見到許多廢棄物許多大型家具也被民眾放在樓梯間。

住戶家門口也推放了許多廢棄物，安全、衛生令人堪憂。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）

這些廢棄物看來也不是一天兩天所形成的，且地板、牆壁都有發黑的跡象，也因此遮擋了許多原有的公共空間。貼文曝光後，立刻引發網友熱議，「這個地方很詭異..而且一層超多戶的」、「超噁趕快都更」、「有苦說不出無能為力，誰不想有好的居住品質」、「居民素質問題也很大，不要只怪消防安檢這問題」、「台灣版九龍城寨」。





原文出處：國宅「樓梯轉角堆滿垃圾」畫面曝！網友嚇爛原PO直言：最噁心最髒的

