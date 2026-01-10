國安人士稱藍擋國防預算為國共論壇、鄭習會 鄭麗文：國安會別變造謠中心

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

許久未辦的國共論壇傳出將在1月底舉行，有說法認為是為之後鄭習會試水溫，根據自由時報報導，有國安官員指出，重點不在於「國共論壇」，而是國民黨準備拿什麼去交換「鄭習會」？國民黨主席鄭麗文今（10）日受訪時嘆「又來了」，很遺憾，國家安全會議不要變成國家不安會議，這不是國安會職責所在，不要變成造謠中心。她從未從對岸得到任何訊息、開出其他任何條件，只有民進黨、國安會、綠營側翼不斷製造謠言，唱衰兩岸可能可以展開的融冰、對話、交流，讓她覺得很遺憾，大可不必。

鄭麗文。（圖／資料照）

鄭麗文說，她擔任黨主席之後，一直不斷的向大家報告，希望推動兩岸的對話、和解、融冰、交流，為兩岸和平開出一條新的道路。自從她就任以來，感受兩岸的交流跟對話溝通是非常的暢通的，也感受到對岸相對的釋出了誠意跟善意，因此希望兩岸開始積極推展各種交流。

鄭麗文表示，相關未來有具體的進度或者是活動，乃至於大家非常關心的「鄭習會」，只要有具體的結論，她一定會第一時間向大家來報告跟說明，這絕對不會秘密進行，一定會公開報告，所以大家可以不需要多方的揣測，或者是編很多的故事，也幫她編了很多的行程，其實大可不必。



