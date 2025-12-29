國安人士：中國欲續弱化第一島鏈嚇阻力 為川習會營造有利條件

針對近日區域情勢，國安人士指出，中國藉釋放「雙航母演練」等訊息營造中國軍力正快速成長，企圖對區域造成壓力；而在未來3到4個月，中國仍會以持續弱化整個第一島鏈的整體嚇阻能力作為目標，目的是在明年4月「川習會」前創造一個在談判與交涉上均有利於中國的條件。

中國藉跨國鎮壓轉移海底電纜焦點

針對近期區域安全發展，一名國安人士分成三個部分說明。首先，中國持續在周邊施加各種壓力，但對於日本原先的軍事、海上灰帶、認知戰、外交等緊密、極限式壓迫，已開始明顯收斂，慢慢轉向文攻，或可說是對國內某種程度的「自我說服」。例如中國外交部雖揚言對擔任我行政院政務顧問的日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂採取所謂制裁措施，但和之前對照，強度已不成比例，後續也轉為較零星攻擊近期訪台的日本政要，顯見已開始尋求下台階。

第二則是中國近日展開跨國鎮壓。該人士指出，中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58」貨船2月涉嫌拖斷台澎第三海纜，中國國台辦宣稱此事是2名台灣人操控該船進行走私，甚至公布懸賞通告。由於過去這段時間國際關注海底電纜問題，且越來越多國家已開始思考調整國際相應法規或進行更深入的合作確保通訊安全，而中方似乎企圖透過不實指控迴避國際間對此事的關注。

雙航母演練營造軍力成長施壓區域

第三則是在「福建號」航母抵達山東後，香港南華早報及新加坡的聯合早報不約而同操作所謂「雙航母演練」，但國安人士指出，從大連海事局發布的航行警告來看，兩處禁制區一是進行所謂海上補給演練、一是進行輕型武器試射訓練，中方明知並非所謂「雙航母訓練」，卻刻意釋放此類訊息。國安人士認為這凸顯兩個可能性，首先是中國持續透過包括訊息等方式營造中國軍力正快速成長，試圖對區域造成壓力；其次就是研判中國仍無法做到此事，便先宣稱自己正在做，向國內民眾營造「我們很厲害、各國都擔心、害怕我們」的假象，但實際上仍相差甚遠。

中國持續弱化島鏈嚇阻能力 為川習會營造有利條件

至於未來3到4個月的情勢，國安人士指出，4月很可能會出現「川習會」，在此之前，還有中國在3月舉行人大、政協兩會、1月中或1月下旬的中國對台工作會議，以及今年12月31日中國國家主席習近平可能有所謂新年講話等。以此時間軸觀察，除了關注習近平的新年講話是否涉及台灣及區域；我方從整體戰略預判，北京勢必會持續利用國際間正忙著處理俄烏戰事及中東情勢的空窗，嘗試各種宰制第一島鏈的企圖。

該人士指出，事實上，截至目前，共軍在整個島鏈周邊的海上部署仍保持一定強度，艦艇平均達50、60艘，並持續對包括日本、菲律賓、南韓等進行越來越多海上灰帶、資訊安全干擾、經濟脅迫如低價傾銷，以及訊息操作、內部分化等複合式威脅；同時企圖利用所有方式在台灣內部創造有利於他的戰略環境，且毫無疑問這正在發生。

根據我國安團隊的整體戰略預判，中國在未來3到4個月內仍會以持續弱化整個第一島鏈、包括台灣在內的整體嚇阻能力當作目標，目的是在明年4月「川習會」前創造一個在談判與交涉上均有利於中國的條件，就如同中國在2025年10月底於南韓釜山進行的「川習會」前祭出稀土管制，前後也對日本周邊加大威脅，包括在11月間佈滿船艦進行各種演練，給各方帶來壓力。

台灣須持續強化嚇阻及拒止能力

在因應方面，國安人士表示，以目前局勢來看，中國的戰略框架及意圖很明確，對台灣來說，須持續強化自身的嚇阻及所謂拒止能力。在嚇阻部分，凸顯出國防特別條例的重要性，這將有助於我方在最短時間內強化所需的國防戰力；在「拒止」部分，則必須強化台灣社會面對訊息戰的韌性，包括拒絕採用任何中國官方關於台灣的訊息，畢竟無論是台灣的安全、政治或社會生活，都沒有人比台灣自己或國際盟友更有資格評價或討論；同時也要能辨認哪些訊息是經過協作下發生，例如與中國使用相同的定義，讓威權國家的手伸不進來，這是國安團隊之後要持續努力推進的工作。