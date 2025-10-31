國安人士：中方干預國民黨主席選舉 層級更高介入更深

（中央社記者溫貴香台北31日電）國安人士今天表示，根據政府內部所做的研究報告，台灣各種大選都會遭到中國介入，而這是第一次針對台灣政黨內部的選舉權力結構進行直接干預，而且中方指揮層級更高、介入更深。

國安人士今天表示，根據這份「國民黨黨主席選戰中的資訊操弄」研究報告，國民黨主席選舉期間有一些介選行為，也就是來自台灣境外干預民主運作的行為，並觀察到網路上的這類行為，特別是YouTube頻道，有些頻道因國安單位長期緊盯，原先屬於中國解放軍系統，這次也參與介選。

一位政府資安人士表示，這份報告資料來源收集至10月18日國民黨主席選舉當天上午，分析YouTube與TikTok上出現大量頻道進行協同操作，其上傳影片的時間集中於上班時間，操作者疑似為簡體中文使用者。國民黨黨主席選舉期間，YouTube有海量AI虛擬主播說故事；TikTok則是大量帳號同步上傳短影音；Actor影片上的簡體中文顯示操作者疑似為簡體中文使用者。

該人士進一步分析，影片的虛擬主播雖有不同，但敘事是同一套劇本，用AI生成不同腳本，大量放送，主題不僅包括國民黨主席選舉、命理指南、開運指南或者腥羶色的故事、娛樂圈的八卦或秘聞，也有一些台灣價值的反串。

被問到今年夏天針對國民黨立委的大罷免期間是否也有中國介選情形、與這次國民黨主席選舉有何不同，國安人士表示，一樣是有，但跟大罷免期間有一個差別，在於這次的指揮的層級感覺上又再高一點。上一次可能是委託其他公司，如網路公司等進行相關的訊息傳散，或者訊息攻防，但是在樣態上，這一次所涉入的層級比較高。

除了訊息攻防，國安人士表示，這次介選包括在選舉的整個過程當中，具有主席投票權的國民黨黨代表陸續會接到真人而非AI致電，可能是來自對岸的相關幹部或是認識的人，一一致電要求黨代表們在投票上要有相關行為。簡單說，中國介選行為甚至包括有組織性的操作，點名要投給哪位候選人會對兩岸關係比較好，介入的程度又較以往更深。

對於國安人士的說法，目前尚無國民黨的回應。（編輯：蘇龍麒）1141031