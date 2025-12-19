國安人士：售台海馬士M57飛彈射程超越300公里 專打中國沿岸軍事設施

國安人士透露，美售台海馬士M57飛彈射程超越300公里，專打中國沿岸軍事設施。（資料照片／王烱華攝）

國安人士透露，美國日前宣布售台的82輛M142海馬士多管火箭系統，其中包括420枚M57「陸軍戰術飛彈」（ATACMS）中，有一定數量的M57飛彈是最新款，射程超越300公里，如部署得當其射程甚至可達500公里，可直接攻擊中共解放軍東南沿岸的重要關鍵設施或是人員、物資集結區。

根據資料顯示，M57「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）最低射程約為 70 公里，最大可達 300 公里。加上採用 GPS 輔助的慣性導航系統（INS），可精確打擊目標，精確度（圓機率誤差）在 10 公尺以內。另外，在彈頭配置方面，是 搭載 WAU-23/B 單一高爆破片彈頭（Unitary Warhead），重量約為 500 磅（約 227 公斤），主要用於摧毀加固設施或高價值點目標。其發射載台 可由 M142 高機動砲兵火箭系統（HIMARS） 或 M270 多管火箭系統（MLRS）發射。

國防部之前是以「遠程精準火力打擊系統」為計畫代號，向美採購29套海馬士（HIMARS）系統、84枚戰術區域飛彈（ATACMS）及864枚精準火箭，總經費為325億餘元。而在18日宣布對台軍售項目中，則再台灣82輛M142「海馬士」多管火箭系統，為「遠程精準火力打擊系統」的第二階段籌購案，包括420枚M57「陸軍戰術飛彈」（ATACMS）以及逾1200套精準導引火箭彈，並搭配攸關砲兵射指自動化的「國際野戰砲兵戰術資料鏈系統」（International Field Artillery Tactical Data System, IFATDS）共45套，總金額為40.5億元美元，約計台幣1275億元。

據透露，此次採購的海馬士多管火箭系統將編配在台灣北、中、南三個區域，其中配賦在10軍團的海馬士還擔負起6、8兩軍團及澎湖防衛指揮部的火力支援。



