國安人士：習近平會見李在明 將要求南韓承諾4要件

中國國家主席習近平將與赴中國訪問的南韓總統李在明會面，據我國安團隊掌握，為了這次會談，中國要求南韓須達成4項要件，包括重申遵守中國的「一中原則」，以及承諾美、韓國防工業合作產品不得用於印太區域、承諾拒絕配合部署「堤豐」(Typhon)中程飛彈系統及反對駐韓美軍任務擴大。中方則回以解除禁韓令、赴韓旅遊的中國觀光客倍增等。

南韓總統李在明將於本月4日到中國進行為期4天的訪問，並預計於5日與中國國家主席習近平會談，討論朝野半島和平與無核化等事宜。

一名國安人士指出，中國自去年11月中以來便分別對日本、菲律賓進行軍事上的騷擾，到近日對台灣發動針對性演習，顯然欲在整個印太地區包括第一島鏈形成實際的宰制力量，且試探美國在公布《2025年國家安全戰略》(National Security Strategy, NSS)後對於整體印太安全的決心和努力。而中國在環台軍演後快速歡迎之前便表態欲訪問中國的李在明，則是中國在軍演未能達成製造恐懼、塑造無預警、難防備的印象以及分化台灣等目標後，重新嘗試尋找印太戰略的破口。

針對這場會談，該人士分析，俄羅斯自1月1日起在日本與俄國的爭議領土、日本稱為「北方四島」的區域舉行新一輪軍事演習，中國此時欲藉由與李在明會面拉住首爾，全力阻止美、韓軍工產業合作；另一方面，美國在《2025年國家安全戰略》對印太各方應善盡責任多所著墨，因此，中國亦欲藉此阻止南韓在區域內扮演更積極的角色。其次，包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓的「CRINK」集團最近陸續出現狀況，尤其伊朗爆發大規模反政府示威，中國在此時抓住南韓，也藉此管控、制衡北韓。

國安人士並指出，據所掌握的資訊，北京這次與南韓往來會定調彼此是「戰略夥伴」，以弱化美日韓同盟或是印太民主同盟。另外，中方也會要求這次會談要達成4項要件，首先是要求南韓必須公開重申遵守中國的「一中原則」，並且在雙方的新聞說明中承諾與美國國防工業合作相關產品包括軍事船艦等不能運用於印太區域；要求承諾拒絕配合部署「堤豐」中程飛彈系統，以及要求承諾反對駐韓美軍任務擴大。

另一方面，中方則承諾正式解除對韓華集團子公司的制裁、承諾廢止禁止韓國演藝人員前往中國表演的「禁韓令」，並承諾中國觀光客赴南韓觀光人數將倍增，預計今年上半年較去年增3倍、下半年達5倍；同時也將承諾協助爭取與北韓領導人金正恩對話，但不包括反對朝鮮半島非核化。(編輯：陳士廉)