國安修法再一波！政院拍板軍人對敵表忠「最重判7年」、提高「不盡責降敵」刑責最重10年

因應政院「國安統戰威脅17項因應策略具體作為」，國防部推動「陸海空軍刑法」修法，今（18）日在行政院會拍板通過。包含新增現役軍人以言語、舉動、文字等對敵人效忠，將處最高7年有期徒刑、也提高不盡其應盡之責而降敵罪者，將處最高10年有期徒刑。

國防部今日表示，鑒於近年發生現役軍人對敵人宣誓或表示效忠情事，嚴重危害國家安全，配合行政院「國安統戰威脅17項因應策略具體作為」，以及因應「國家安全法」部分條文修正，推動「陸海空軍刑法」第24條與「陸海空軍軍官士官服役條例」第24條、第25條及第41條修正案。

國防部說明，「陸海空軍刑法」第24條修正草案，新增現役軍人如以言語或其他方式對敵人為效忠表示，將處1年以上7年以下有期徒刑；也提高不盡其應盡之責而降敵罪者，將處3年以上10年以下有期徒刑外，亦增訂預備與陰謀犯處罰規定，補強軍人違反效忠國家義務法律規範，藉此強化嚇阻效果，防杜敵對勢力滲透。

此外，近年來境外敵對勢力伺機刺探、竊取國家機密，危害國家安全並損及國家利益，基於國家安全政策與軍人忠誠義務，「陸海空軍軍官士官服役條例」第24條、第25條及第41條修正草案，將軍官、士官於現役或停役期間，涉犯「國家安全法」第13條第1項所列之罪，經判處有期徒刑確定，即不發退除給與，退伍後始予判刑確定者，喪失其領受退除給與權利，已支領部分，併予追繳之，期能有效杜絕洩密事件，展現政府守護國家安全決心。

國防部表示，修正草案將循序由行政院送請立法院審議，期盼法案能獲得立法院及社會大眾廣泛支持，儘早完備修法程序。

