國安十法 防統不防獨

賴清德在11月26日召開國安會議及記者會，裡面提到兩大施政規畫，第一是擬以新台幣1.25兆元特別預算「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」，第二是擬以所謂的推動「國安十法」立（修）法「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」。

那橫空出世、為期7年的1.25兆元國防特別預算，並不包括在行政院明年編列約9495億元的「總體國防支出」內，遑論後者已極為驚人地占明年中央政府總預算3兆350億元的約31％。面對多戰線的以色列，今年的國防預算「僅」占該國總預算不到15％。

本文聚焦在賴清德所謂的「國安十法」。蔡英文執政時，民進黨挾立院多數優勢，通過所謂「國安五法」的修法，號稱保護「這個國家」的國家安全與尊嚴，但後來在執行時只防統不防獨。筆者因此戲稱該「國安五法」其實是「國安無法」。

防統不防獨的「國安無法」，是因為民進黨黨綱主張應「依照台灣主權現實獨立建國，制定新憲」，而藏於內的《台灣前途決議文》則主張「台灣是一主權獨立國家，…固然依目前憲法稱為中華民國…。」它不管《中華民國憲法增修條文》第5條第5項規定，「政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲。」

所以，擁獨的民進黨及其政府常「逢中必反」，無論「中」指的是（曾由中華民國唯一代表的）中國或中華人民共和國，甚至有時殺紅了眼，見到中華民國也不高興，例如賴清德在競選中華民國總統的辯論時說「中華民國是災難」，後雖稱口誤，應是「中華民國憲法是災難」，但一樣不可思議。又如內政部長劉世芳於3月的「大罷免」，在高雄站台宣講並高喊讓賴清德「來作我們台灣國的主人」。明眼人都知道，許多人拿著中華民國俸祿但心中恐無中華民國。

而所謂「國安十法」，或可溯源自去年民進黨立院黨團提出10部與國安有關的法律修正案，號稱是針對「精準打擊、公開揭露及風險控管」。到了前述的國安會議，更加上了「全面建構民主防禦機制」的偉大名目。

我國必須防範外來的滲透與顛覆威脅，以及內在的台獨與紅統勢力，因此相關的國安法規，如果合理地以捍衛中華民國、以反制與打擊前述各類威脅和勢力為先，國人自當支持。

但從防統不防獨的「國安五法」實踐觀之，再加上民進黨根深蒂固的台獨理念，很難相信賴清德口中的「國安十法」會既防統又防獨，保障中華民國的存在及其自由民主憲政體制。

難道「國安十法」終究不是「國安實法」，無法成為落實保障中華民國的法律嗎？（作者為國立政治大學外交系教授）