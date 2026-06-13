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知名人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 近日於官方部落格透露，因應政府發出的「國家安全」命令，該公司已正式限制旗下部分強大 AI 模型的存取權限。此舉引發科技界高度關注政府對 AI 技術的監管力道。

根據人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 發布的最新部落格文章指出，為了遵守政府基於國家安全考量所下達的命令，該公司已決定切斷並限制特定用戶存取其最先進的 AI 模型。雖然 Anthropic 並未在文章中具體說明是受到哪國政府的指示，但外界普遍推測，這與美國政府近期對高階科技與 AI 技術的出口管制政策密切相關。

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作為 OpenAI 的強勁對手，Anthropic 旗下研發的「Claude」系列 AI 模型在業界享有盛譽，並獲得科技巨頭亞馬遜（Amazon）與谷歌（Google）的巨額投資。隨著生成式 AI 技術的快速發展，其在網路安全、軍事模擬及假訊息傳播等領域的潛在風險，已讓各國政府戒慎恐懼，紛紛加強審查機制。

這起事件再次凸顯了頂尖科技公司在發展前沿技術時，所面臨的地緣政治挑戰。隨著各國政府將 AI 視為國家戰略物資，未來高階 AI 模型的輸出與應用，恐將受到更多國家安全政策與法規的嚴格制約。

原文出處：國安命令施壓！AI巨頭Anthropic限制強大模型存取

本文由AI協作，經編輯審核後發布