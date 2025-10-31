國安單位揭中國介選國民黨主席選舉 層級更高、介入更深

國民黨主席選舉籠罩中國介選疑雲，國安單位公布一份研究報告，顯示在國民黨主席選舉期間，在Youtube、TikTok出現大量頻道透過AI生成與鄭麗文有關的影片，且其中包括來自解放軍系統下「信息支援部隊」的頻道。國安人士指出，這是中國首次針對政黨內部權力結構進行直接干預，涉入層級及介入程度都超過以往。

中廣前董事長趙少康10月11日曾召開「正告大陸當局不要介入國民黨主席選舉」記者會，呼籲中共當局制止，並希望國安單位調查。而根據國安單位的研究報告，在國民黨主席選舉過程中，尤其是原定登記期間9月1日至5日、以及延期後的9月15日至19日，在Youtube及TikTok都出現大量可疑頻道，使用虛擬主播或生成式AI技術生產有關鄭麗文的影片，並同步上傳，雖然使用不同的虛擬主播，但內容類似或接近，可看出來自同一腳本的微調；同樣的虛擬主播出現在不同頻道影片中，顯示其來自相同的操控者，而影片中出現簡體字，顯示操作者疑似為簡體中文使用者，愈接近投票日，這些影片的數量便愈多。

國安單位自2024年選舉時便開始注意網路上出現AI生成的影片，包括所謂「蔡英文秘史」系列，經查證，得知來源為解放軍「信息支援部隊」；而這次生成的影片比2024年的「蔡英文秘史」更精緻，顯示對方在不斷訓練。

國安人士指出，在追蹤觀察下，發現這些頻道內容會「反串」，利用「台灣價值」，例如講述有台灣女性在國際上得獎，但因無法用台灣或中華民國為名而拒絕受獎等敘事，吸引民眾在不知情的狀況下點擊觀看，再掌握使用者痕跡，繼續傳送類似內容，以此模式吸引更多人關注、「養」這個頻道。

報告中也顯示，有些頻道內容原本有關命理玄學、開運指南、娛樂圈八卦秘辛或是腥羶色，在國民黨主席選舉期間，便開始大量分享鄭麗文相關內容，且同步將其轉入臉書粉專或被丟進LINE群組而被大量轉傳；而在趙少康呼籲中國勿介入國民黨主席選舉後，相關影片數量便開始下降，影視八卦的影片數量開始增加，研判是為洗掉政治色彩。

國安人士指出，解放軍的「信息支援部隊」非國台辦能直接指揮，顯然這個介選行為的背後可能來自更高層級或更為重要的單位或人士，相較於過去，這次介選的層級更高；且這次不只解放軍系統，包括統戰部系統、台辦系統及官方媒體與社群也都參與。另一方面，國民黨許多黨代表在選舉過程中也曾接到對岸相關幹部或人士的電話關切，進行組織性的操作，因此介入程度也較以往更深。

該人士表示，這確實是中國首次針對台灣政黨內部選舉及權力結構進行直接干預，也是全新型態，值得警惕；且由於政黨是民主憲政下最重要的單位，若被影響，就如同「從加盟變直營」，勢必會對民主運作產生很大的威脅，因此必須揭露這類操作，就像是打疫苗，要讓民眾知道目前面對的威脅，同時也會向友盟國家示警。