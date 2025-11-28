國安團隊給層峰不精確資訊

賴清德總統26日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議。圖為會後記會者。（本報資料照片）

賴清德總統26日公開表示，北京「以2027年完成武力統一台灣為目標」，引發軒然大波。退役國安高層28日痛批，賴政府現在的國安團隊「專業素養不足」，特別是在記者會前，賴清德先是召開國安高層會議，後續才親自舉行記者會對外說明，顯示賴總統的言論「是國安團隊給了層峰不精確的資訊」。

這名前國安高層質疑，「2027攻台」的資訊不知道是從哪裡來的，可能是有國安高官放亂七八糟的訊息或刻意製造危機感；他強調，就算大陸有攻台時間表，我們也拿不到、中共也不會告訴我們，賴政府國安團隊的不專業訊息，與美方的分析南轅北轍，此時亂放話，只會增加台美矛盾。

他進一步分析，近期美國總統川普與大陸國家主席習近平通話，接著打給日本首相高市早苗，再到賴清德投書、開記者會，這些事其實都是串在一起，川普態度很清楚，就是不想與大陸起衝突、不想惹事，因此，就算美國、日本或盟國拿到解放軍時程情報，也不會跟我們說。而且，大陸在賴清德提及「2027武統說」後，沒承認、也不急於否認，代表陸方根本就沒有打的意思。

「國安高層根本在瞎搞！」他直言，賴政府的國安體系出了很大的問題，但由於賴總統本身在國安方面較不熟悉，只能靠蔡英文時期留下來的人馬，預料未來這批國安團隊仍會繼續出狀況。

針對綠營動不動就稱大陸武統台灣，前國防院執行長李文忠直指，台灣作為小國，面對戰爭威脅，藍營更重視兩岸對話、和解、利平，這也是多數國人的期待，雖然目前困難卡在北京堅持一中前提及和平統一進程，並以武統作為脅迫手段，但他呼籲，執政黨仍應善盡一切努力朝野對話、兩岸對話，人民自然會將在野的回應、北京的回應看在眼裡。

李文忠也強調，不要整天只會抹紅在野，人民自會有一把尺判斷，朝野若要繼續選擇老戲碼，互相抹黑抹紅、大打一架、荒唐表決，將使台灣內部更加撕裂，根本不必談國防及國家安全。