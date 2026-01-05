國安基金何時退場？護盤272天遇台股3萬點天價 阮清華給答案

今（5）日加權指數首度站上3萬點大關，終場大漲755.23點，收在30105.04點，續創歷史新高。然而，此波行情被視為台積電「一個人的武林」，其股價飆至1670元天價，單一權值股便貢獻大盤約680點，市場呈現下跌家數遠多於上漲家數的兩極化現象。財政部次長阮清華表示，台股市值已突破100兆元躍居全球第八，但為緩解產業失衡，政府將跨部會協助傳統產業持續升級。

台灣資本市場今日迎來史詩級時刻！台股指數正式站上3萬點，加權指數終場上漲755.23點，收在30105.04點，漲幅2.57%，收盤指數續創歷史新高，盤中更一度觸及30,339.32點。

不過，這波創紀錄的行情，似乎是台積電「一個人的武林」，權王台積電今日飆天價1670元，漲幅5.36%或85元，換句話說，光台積電一檔便貢獻大盤指數約680點。此外，今日下跌家數共749家，上漲251家，漲停16家，下跌家數快是上漲家數的3倍。

財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華坦言，台股站上3萬點，關鍵產業發揮重大作用，台積電確實貢獻很大，目前有點兩極化的味道，會透過跨部會的努力，協助傳統產業持續升級。

一個人的武林？台積電貢獻大盤680點

2026開年，台股強勢開場，阮清華今天於立法院財政委員會備詢，立委也關注，台股站上3萬點一事。

國民黨立委羅明才關切台股是否能站穩3萬點，阮清華樂觀表示，目前AI、高速運算等熱潮，因為台灣站在對的一方，所以產業未來發展蠻好的。

不過，民進黨立委李坤城提醒，今天雖然漲到3萬點，但是下跌家數比上漲還多台積電漲一塊就帶動8點，恐成「台積電一個人的武林」？

阮清華表示，科技業、AI、高速運算等新興產業發展非常快速，也反映到股價上，台股整體市值超過100兆，居全世界第8位，過去大概很難預料，但是今天就發生了，關鍵產業發揮重大作用，為避免產業兩極化，將持續跨部會努力，協助傳統產業，能夠持續升級。

國安基金進場天數快破紀錄 台股站上3萬點何時退場？

此外，國發基金自去年台美關稅引發台股劇烈震盪於4月8日進場，至今已272天，距離史上最長275天不遠，加上如今台股更飆上3萬點，羅明才關心國安基金何時退場。

阮清華保守的說，國安基金退場時間是由委員會決議，面對市場傳聞，國安基金似乎有賣股，不要讓台鼓漲太多，他強調，國安基金不會壓台股，國安基金在退場前沒有賣，即便退場了，也不會一兩天就賣掉，會看市場狀況。