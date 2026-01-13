國安基金功成身退 美台貿易協定將定案 台股今上攻、後勢表現如何？

國安基金周一（12 日）宣布退場，結束長達 279 天護盤任務。期間，台股累計漲 12,107 點、漲幅約 65.59%，成果相當亮眼；台股今（13）日至上午 9:15 分，上漲 331.81 點至 30,899.10 點。然而，後續台股表現如何？ （示意圖）

[Newtalk新聞] 國安基金周一（12 日）宣布退場，結束長達 279 天護盤任務。期間，台股累計漲 12,107 點、漲幅約 65.59%，成果相當亮眼；台股受美國科技股周一收漲帶動，今（13）日至上午 9:15 分，上漲 331.81 點至 30,899.10 點。然而，後續台股表現如何？

《紐約時報》周一（12 日）引述 3 位知情人士報導，川普政府正完成和台灣的一項貿易協議與台美關稅事項，該協議將調降台灣輸美商品關稅，並使晶圓代工龍頭台積電（TSMC）在美進行擴大投資。其中一位知情人士說，作為美台貿易協議的一環，台積電也將承諾在亞利桑那州再蓋至少 5 座半導體廠，讓該公司在該州的工廠數量約增加一倍。

根據群益投信統計資料顯示，2000 年以來，國安基金共有 9 次護盤紀錄，過去 9 次宣告投入護盤後，台股平均表現佳，後 20 日、後 60 日、後 120 日、後 180 日、後 200 日的漲幅分別為 3.62%、4.59%、10.59%、17.71%、20.17%，勝率約在 6 成以上。

歷經 2025 年川普關稅之亂後，國安基金啟動護盤，台股自去年 4/8 日收盤，至今年周一（1/12 日），漲幅達 65.59%。

群益投信台股研究團隊表示，現階段大盤處於高檔，台股在創下新高後，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，投資策略應採「成長＋價值股」並重來因應大區間操作。台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，加上個股波動大，主動式台股基金ETF可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議可以主動式台股ETF基金，參與台股未來上漲契機。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，台股接下來選股重勢，良好配置可望增加投資效益。選股策略上，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。資金仍持續推升台股走高，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，AI 發展趨勢不變，台廠作為全球 AI 產業最重要供應商，可望持續享獲利與資本雙漲利多。預期農曆年節前加權指數可望維持強勢表現。短線上應控管風險，觀察融資餘額快速累積、技術面乖離率擴大的變化。中長期布局仍以 AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主，因其具備高成長性與產業集中度，將驅動台灣出口與獲利持續擴張，台股仍偏多看待。

