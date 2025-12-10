國安基金升級至兆元？操盤手坦言以25年前規模「難護盤」

國安基金執行秘書（俗稱操盤手）、財政部次長阮清華以三數據解釋以如今國安基金規模要護盤有其難度。（攝影／李海琪）

立法院財政委員會今（10）日審查「財政收支劃分法」相關修法草案，並併同討論《國家金融安定基金設置及管理條例》修正案，多位立委鎖定國安基金規模是否應擴大、防護股市動能是否足夠展開質詢。

面對立委提案將國安基金規模由現行5,000億元提高至1兆元，財政部表達原則支持，但同時提出透過調高向金融機構融資額度、而非動用四大基金，作為主要擴充方向。

廣告 廣告

國安基金操盤團隊也坦言，基金設立已逾25年，台股市值與外資比重今非昔比，現有規模在心理面與實務面皆難以發揮穩盤效果。

不過，亦有立委質疑，過往護盤經驗顯示實際動用金額有限，擴大規模恐僅徒增利息成本、效果有限，相關修法是否真有必要，態度保留。同時，國安基金獲利用途是否應明確定下用途規範，也成為立委關注焦點。

國安基金操盤手：25年前規模難護盤，金融機構貸款能量沒問題

財政部對國安基金額度上修治1兆元等提案內容大致認同。不過，財部建議在向金融機構貸款限額方面，則從目前的2,000億元、修正為最高7,000億元；至於四大基金擔保貸款維持3,000億元不變。

莊翠雲說明，國內股市跟國安基金有差很多 另外5,000億中有3,000億是以政府四大基金作為來源，由於四大基金可動用金額有限，幾乎沒動用過，因此主要以融資的2,000億為主，國安基金委員也有相關疑慮，認為應適度調高規模。

國安基金執行秘書、財政部次長阮清華也指出，國安基金條例是89年實施，當年股市規模僅8.2兆，如今已逼近百兆元；另外，外資佔股市比重也從8.44％已成長到46.85％，比重相當高。

在成交值部分，11月份日平均量達到4,800多億，去（113）年度日均量也是4,600多億，阮清華坦言，以25年前的外資比重跟市值上來看，如今國安基金要護盤其實相當困難，該等規模對於投資人心裡因素也沒安全感，因此基金規模需要增加。

針對立委林德福詢問，若基金規模擴大，政府是否能保證提高擔保借款的銀行不至於虧損？

阮清華回應，假設向銀行借款額度從2,000億元提高至7,000億元，以目前金融機構的貸款能量並無問題。

8次護盤僅1次動用千億，財政部：因為額度小、態度須謹慎

不過立委賴士葆則質疑，國安基金前八次護盤，僅在2000年發生網路泡沫事件與以巴衝突時護盤金額有達千億以上（1,227億元），以如今5,000億的規模其實綽綽有餘。

他表示，國安基金規模與股市市值沒有關係，國安基金主要怕失靈、怕市場沒有交易量，但現在該等情形都沒有發生，並且財政部雖對提案大部分認同，但目前也僅委員提案，並無行政院版本。

賴士葆強調，全世界幾乎沒有像台灣有專門基金應付股市波動，大部分主要國家以機制應對，在此情況下，5,000億應該夠了，「市值跟基金規模無法畫上等號」。

國安基金主要來源是向銀行借款，即便沒進場利息1.4％也是要支付（例如借款5千億的利息可能高達70多億），賴士葆直言，若是股市大崩盤你一兆也無法應付，獲得的僅是心理上的安心感，對於提高規模態度「非常保留」，認為僅是人云亦云並建議召開公聽會，多方了解。

遭質疑兩千億護盤時都沒用完，阮清華面對立委鍾佳濱時回應，雖然國安基金有5,000億額度，但實際上可用的僅2,000億元，以自己累積護盤3次的經驗，因為目前護盤額度很小，因此態度相當謹慎。

鍾佳濱指出，所以「不是要掏空口袋護盤，而是要有夠深的口袋才能護盤」？阮清華表示認同。

國安基金賺661億用在長照、健保？財政部承諾研議

立委郭國文則關注國安基金退場後的獲利用途。他認為，國安基金前八波進場護盤，整體共獲利661億元，可說是在賺股災財，應該想一個好用途，例如長照、健保或國保，詢問阮清華想法。

阮清華表示，國安基金經過委員會決議後，獲利基本上是繳庫，如果要另做他途，就需要修正國安基金條例，明確制定用途規範。

郭國文追問，是否可先行在政策上、國安基金委員會中先行內部討論，畢竟除了基金規模調高外，獲得高收益時外界也會對於用途更加關注。阮清華表示，會進行研議。

(原始連結)





更多信傳媒報導

鄭文燦涉貪案浮現轉折？法院勘驗證據有進展 檢辯圍繞「另案監聽」激烈交鋒

桃園銀齡典範《桃銀之星 咱的光》 新書發表暨傑出長者頒獎典禮

台積電代工的輝達H200晶片 出口中國之前須先送到美國接受特別審查

