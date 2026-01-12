國安基金即日起退場 護盤279天史上最長

國安基金功成身退，結束史上最長護盤任務。國家金融安定基金今(12)日召開第127次例行委員會議，決議自即日起停止執行安定市場方案，結束第9次台股穩市行動。此次護盤自去(2025)年4月9日啟動，歷時279天，刷新基金設置以來最長紀錄，累計投入金額逾122億元，帳上未實現利益約64億元，另有股利收入超過4,000萬元，在穩定市場秩序之餘，也交出具體成績。

台股今日延續強勢表現，加權指數開高走高，盤中一度飆至30,681點，續創史上新高，終場收在30,567點，上揚278點，漲幅0.92%，成交金額6,029億元。權值股維持高檔整理，台積電盤中再攻歷史高價，終場收1,690元，對指數形成支撐效應。

回顧本次國安基金護盤背景，去年4月初美國總統川普宣布對等關稅政策，引發全球金融市場劇烈震盪，台股在清明連假後單日重挫逾2,000點，市場信心面臨崩潰。國安基金隨即第9度進場，於4月9日啟動安定市場任務，期間歷經多次國際政經波動，近期隨著市場結構與投資信心逐步修復，穩市任務告一段落。

國安基金表示，退場決議是綜合評估國內外政經情勢、資本市場秩序及資金流向後拍板。委員會議認定，目前股市交易已回歸常態，未再出現《國家金融安定基金設置及管理條例》第8條所列之「國內、外重大事件或國際資金大幅移動，致金融市場失序或影響國家安定」情形，已無繼續執行安定市場任務之必要。

本次國安基金護盤期間共計279天，超越前一次最長護盤紀錄的275天，成為歷時最長的一次。進場時台股加權指數約位於1萬8千點水準，屬歷次進場中相對高檔區間。護盤期間，指數自低點逐步走高，至今盤中最高來到30,681點，累計上漲1萬2千多點，漲幅突破6成，為歷次進場期間表現最為顯著的一次。

國安基金自設置以來，共9度執行安定市場任務，背景多與重大政經事件或國際金融動盪相關，像是2000年首次政權輪替與網路泡沫、2004年319事件、2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2015年人民幣匯改、2020年新冠疫情，以及2022年烏俄戰爭等。除2000年首次進場時，在市場巨幅震盪下以虧損出場外，其餘歷次均在市場逐步回穩後退場，完成階段性任務。

