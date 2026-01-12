國安基金宣布退場！ 創最長279天護盤紀錄

台北市 / 綜合報導

台股近日屢創新高，昨(12)日盤中一度觸及30681點，終場收在30567點，而從去年4月9日美國宣布對等關稅以來就進場護盤的國安基金，也在279天後，宣布停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制，而這也是國安基金創設以來第9次護盤，更創下史上最長279天護盤記錄、以及期間上漲1萬2千多點等四大記錄。

去年4月美國宣布對等關稅，大刀開鍘台股單日重跌超過2000點，國安基金隨即備5000億銀彈進場護盤，經過279天，12日台股盤中衝上30681.99點新高，終場再以30567.29點作收，創下史上最高收盤點數，而同一天晚間國安基金，也正式宣布功成身退。

財政部指出，國安基金迄今已發揮，穩定市場激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，市場已無失序或有損及國家安定之虞，即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。

證券期貨分析師白易弘：「我想三萬多點，要再護盤，這已經師出無名，萬一(台美關稅)公布出來，有大變動的話，那(國安基金)一樣可以緊急開會再進場。」回顧這次國安基金第9度護盤，也創下四大歷史紀錄。

包含刷新史上最長279天的護盤天數，護盤期間台股上漲超過1萬2千點創新高，且在台股衝破3萬點之下，國安基金持續護盤寫下最高「進場護價」記錄，另外由於權值股王台積電，在護盤期間頻頻刷新天價，國安基金累計投入約122億元，如今帳上持股市值約187億元，獲利約64.4億元，報酬率高達約53%。

但也有民眾擔心國安基金退場後，今(13)日台股是否將面臨震盪考驗，證券期貨分析師白易弘：「在頭一個小時，應該會有一些，心理面或預期心理的賣壓，就算國安基金頭一天賣超好了，它就賣122.5億，都賣掉，那以現在均量，6千，7千億，市場吸收還是能吸收掉的。」台股持續走高加上市場熱度加持，如今國安基金急流勇退，股市未來表現專家樂觀看待。

