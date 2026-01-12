國安基金宣布退場 護盤279天創史上最長紀錄

【時報記者張漢綺台北報導】低軌衛星進入市場快速擴張期，其中又以Starlink腳步最快，讓供應商樂透，佈局低軌衛星多年的PCB廠華通(2313)、燿華(2367)在低軌衛星業務高成長，以及泰國廠新產能開出下，今年營運看好，今天盤中股價聯袂強攻漲停板。 在各國積極推動衛星產業下，2025年全球低軌衛星發射數已超過4000顆，目前主要已發射衛星仍集中於Starlink，2026年預期除Starlink持續擴張外，Amazon LEO、各國衛星相關政策等動能將帶動衛星發射數提升至6,000顆以上，年增逾4成；而根據Gartner研究指出，2026年全球終端用戶在LEO衛星通訊服務上的支出將達到148億美元，年成長24.5%。 由於LEO衛星市場正進入快速擴張階段，加上太空資料中心議題發酵，市調機構預期，未來幾年將有超過20家活躍的LEO衛星服務供應商和超過40000顆衛星投入使用，可望進一步推升低軌衛星未來潛在市場規模，其中又以Starlink腳步最快，讓Starlink供應商華通、燿華、銅箔基板廠台光電(2383)、機構件廠乙盛-KY(5243)等營運看好。 華通投入衛星用板研發與生產多年

時報資訊 ・ 8 小時前 ・ 發表留言