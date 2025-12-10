國安基金成立25年未擴增 委員會建議擴增至1兆元

10日台股穩站2萬8000點，盤中最高一度來到2萬8361點，漲近170點，權值股台積電挑戰1500元大關，以1490元開出，盤中一度最高來到1495元、漲15元。只是用來護盤的國安基金從2000年成立到現在，基金規模從未擴增，國安基金委員會建議將國安基金規模從5000億擴大到1兆元。

國民黨立委林德福提問，「要放寬國安基金借款7000億限額，你怎麼看？」

財政部長莊翠雲說明，「5000億的額度裡面3000億是4大基金，但4大基金可動用的金額有限，所以大概就是2000億可以動用，就是以融資的方式。因此各界、包含我們在國安基金裡面的委員，都有這些方面的疑慮，認為適度要擴大基金的規模。」

從現行規定來看，國安基金可以運用的5000億資金總額，資金來源包含向公股行庫借款的2000億，另還有向包括勞保、勞退、退撫、郵政儲金4大基金借款3000億。

只是台灣股市迅速發展，加上上市櫃公司市值已經膨脹到97兆元，是2000年設立時的10.5倍，外資持股比重更上升到將近47%。據了解，國安基金委員會傾向向銀行借款上限調高到7000億元，財政部次長也是國安基金執行秘書的阮清華表示，金融機構貸款能量沒問題。

民進黨立委郭國文表示，「事實上這種規模已經到這種階段了，次長你要講一下啊。」

財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華回應，「過去這個25年前當時規模2000億，就是可以用的那個2000億來講，以目前股市的規模跟外資比重來看，的確在護盤上非常困難。」

財政部表示，國安基金委員都建議應該適度擴大規模，回顧過去國安基金共有8次進場護盤歷史，共獲利661億元，這些獲利又要如何使用？有立委建議是否用在長照或其他政策上？阮清華表示要再研議修法。