國安基金拚升級 上看兆元規模

立法院財委會今將審查修正《國安基金設置管理條例》，將國安基金規模升級至兆元。圖為台北股市大漲紅通通。（本報資料照片）

立法院財政委員會10日將審查《國安基金設置管理條例》第4條修正，將國安基金規模從現行5000億元「倍增」，升級至「兆元」規模；行政院國安基金委員會報告顯示，「尊重」立委提案將規模提升到1兆元，規模擴大有助提升穩定市場防禦能力，希望向四大基金調度仍維持3000億元，向銀行借款上限調高至7000億元。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，國安基金規模多年未調整，台股市值不斷擴大，卻以一樣的規模護盤，欠缺合理性。國安基金自民國89年以來，可運用資金25年來都未調整，依據現行規定，可運用總額為5000億元，其中，國庫持有的公民營事業股票可向銀行借款2000億元；其次，可向郵政儲金、勞保基金、勞退基金及退撫基金借款調度額度上限為3000億元。

台股市值不斷擴大，11月底達到97兆元，是89年成立時9.2兆元的10.5倍。外資持股比率持續增加，占比高達46.85％，較89年底的8.44％，增加38.41個百分點，影響力日增。

國安基金過往有8次護盤經驗，多向銀行借款，幾乎未向四大基金調度，因此向銀行借款上限2000億元就顯得不足。立委李坤城、郭國文提案修法，將國安基金規模提高到1兆元，並取消向公股銀借款與四大基金調度的上限，也就是說，國安基金甚至可向銀行借款到1兆元，護盤更具彈性。

國安基金報告回應，將可運用資金從現行5000億元提高到1兆元，有助維持國內股市穩定及韌性功能，也反映國際情勢日趨複雜，台股整體現況及國安基金執行任務的現實考量。

可調度的細項中，國安基金表示，四大基金主要是照顧勞工及軍公教退撫、儲蓄的營運資金，是獲取長期穩定績效、提升基金投資運用效益為目標，雖然立委提案取消調度上限，但國安基金認為，若四大基金借用額度沒有限制，恐怕讓基金借用額度處於不穩定狀態，影響財務運作效能；因此，國安基金建議，四大基金調度上限仍維持3000億元；向公股銀借款上限配合修法從現行2000億元提高到7000億元。

國安基金規模擴大，蔡明翰認為，對台股實質幫助有限，他進一步解釋，台股表現不太可能與國際趨勢不同，仍受外資動態影響；當台股震盪時，國安基金擴大規模對投資人信心有正向幫助，國安基金仍可藉機適當護盤及調整。