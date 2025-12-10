國安基金拚擴編 總額上看１兆元

國安基金管理委員會執行祕書、財政部次長阮清華表示，目前擴大國安基金規模，對股市穩定及投資人信心有很大的幫助。（中央社）

記者陳建興∕台北報導

立委關注國安基金規模是否擴大，國安基金管理委員會執行秘書、財政部次長阮清華十日在立法院財委會表示，現在台股規模、外資持股能量、日均成交值大幅提高，在這種情況下，擴大國安基金規模，對股市穩定及投資人信心有很大的幫助。

財政委員會審查財政收支劃分法部分條文修正草案、國家金融安定基金設置及管理條例部分條文修正草案等案，邀請財政部長莊翠雲、國安基金管理委員會執行秘書阮清華等人列席。

廣告 廣告

根據國安基金書面報告指出，國安基金現行可運用資金總額為五千億元，（金融機構借款二千億元、政府四大基金借款三千億元），成立二十五年來未曾擴增規模。其中截至十一月底，上市櫃公司市值達九十七兆元，已是成立時的十倍以上；外資持股比率高達百分之四十六點八五。

對於國安基金修法，民進黨立委郭國文、李坤城分別提案修法，將可運用資金總額提高至一兆元，並刪除向金融機構及政府四大基金借款限額。郭國文質詢時提及，國安基金過去八次護盤共計賺了六百六十一億元，引發趁股民信心崩潰的時候進場撿便宜、賺股災潮，而外界有聲音，是否應效仿新加坡，將所賺的錢回饋民眾，或支持健保財務。

阮清華回應表示，如果國安基金向金融機構借款由現行二千億元提高到七千億元，以目前金融機構的貸款能量沒有問題，而現在的二千億元是二十五年前的標準，現在股市規模、外資持股能量、日均成交值大幅提高，在這種情況下，二千億元真的是非常辛苦。他認為擴大國安基金規模，對股市穩定及投資人信心有很大的幫助。