國安基金接下來動向？阮清華：退場前不賣股

[NOWnews今日新聞] 台北股市今（5）日再創新高，最高一度來到30339.32點，上漲989.51點，創下新高點，終場則是上漲755.23點或2.57%，收在30105.04點。而外界也關注國安基金的動向，對此，財政部政務次長暨國安基金操盤手阮清華強調，國安基金尊重市場機制，不會壓抑台股，在正式退場前也「不會賣股」干預市場走勢。

美國股市上週五（2日）多數走高，不過半導體股相對強勁，費半指數上漲逾4%，而台北股市上週五再創新高後，今日再度走高，開盤上漲429.89點、來到29779.7點，盤中在台積電創高的帶動下，指數最高一度來到30339.32點，上漲989.51點，創下新高點，終場則是上漲755.23點或2.57%，收在30105.04點，成交量來到7658.07億元，創下史上最大量。

阮清華今日應邀赴立法院財政委員會就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委羅明才關切台股是否能夠站穩3萬點，阮清華表示，股市很難預估，但目前AI、高速運算熱潮，台灣站在對的一方，產業發展未來蠻好。

民進黨立委李坤城提醒，他樂見台股3萬點，但這當中台積電貢獻很大，要注意產業健康的議題，避免只是「一個人的武林」。

阮清華表示，以前覺得3萬點好像很難發生，今天就發生了，這次台股衝破3萬點的原因，關鍵產業發揮重大作用，確實台積電貢獻很大。阮清華接著說，政府希望產業平衡，現在有點產業兩極化的味道，期盼透過跨部會共同努力，協助相對傳統的產業升級。

羅明才指出，市場傳聞國安基金似乎有賣股，讓台股不要漲太多。阮清華表示，國安基金尊重市場機制，不會壓台股，而且今天台股已經漲超過3萬點；此外，國安基金在退場前沒有賣，即便要退場，也不會1、2天賣掉，會看市場狀況。

至於國安基金的進出動向，阮清華表示，國安基金退場時間是由委員會決議。

