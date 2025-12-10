國安基金擬增至1兆 阮清華：金融機構貸款能量沒問題

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會今審查「國安基金條例」修正草案，綠委提案將國安基金可運用資金由5000億元提高至1兆元。財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華表示，「這個案子我們贊成」，目前國安基金實際可動用資金2000億元，因為考量上限都省著用，影響護盤功效，如果國安基金向金融機構借款由2000億元提高到7000億元，以目前金融機構的貸款能量沒有問題。

另，郭國文表示，過去國安基金8次護盤賺了661億元，外界認為應該將所賺的錢回饋民眾或支持健保財務。對此，阮清華表示，目前國安基金獲利都是繳庫，由國庫統收統支，也不能留在國安基金，若要全民共享或支持健保等，須修正國安基金條例，可以研議檢討。

現行國安基金條例規定，可動用資金5000億元，包括：以國庫持有公民營事業股票為擔保向金融機構借款，最高額度2000億元；借用四大基金尚未投資的資金，最高額度3000億元，但過去國安基金護盤都只動用到向金融機構借款部分，且自國安基金成立25年來，未曾擴增規模。民進黨立委郭國文及李坤城提案，將可運用資金總額提高至1兆元，並刪除向金融機構及四大基金借款限額。

國安基金報告指出，可運用資金提高至1兆元，有助發揮維持股市穩定及韌性的功能，也可反映國際政經情勢日趨複雜、台股整體現況等，國安基金原則尊重；不過，希望向政府四大基金借用金額維持3000億元，向金融機構借款最高限額則提高至7000億元。

財政部長莊翠雲表示，現在國內股市規模與國安基金成立時差距非常大，目前國安基金5000億元的規模，其中3000億元來自四大基金，但四大基金可動用金額有限，實際可動用部分大概就是2000億元，因此各界、包含國安基金委員都有這方面的疑慮，認為要適度擴大國安基金規模。

阮清華指出，現在股市規模、外資持股能量、日均成交值大幅提高，2000億元操作真的很辛苦，因考量上限都省著用，影響護盤功效，贊成擴大國安基金規模，對股市穩定及投資人信心有很大的幫助。

