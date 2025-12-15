國安基金救不了台股？阮慕驊揭3年前慘況：止血關鍵是它

財經中心／倪譽瑋報導

財經專家點出，2022年台股一路跌，當時國安基金進場，拉抬效果有限，之後還出現3000跌點。（示意圖／資料照）

明（2026）年即將到來，股市展望如何？日前財經專家阮慕驊以「為什麼台股的多頭行情只能押AI？」為題解說，台股走勢主要是跟著美股，2022年台股連跌，國安基金進場，但仍難以止血，當時那斯達克指數同樣表現不佳；如今那斯達克因為AI漲到最高點，台股同樣隨其走揚，他認為真正讓台股止跌的並不是國安基金，而是美股。

2026年台股展望 6000點波動非不可能

阮慕驊在《財經一路發》節目中指出，展望2026年，統一、永豐金控，或是美國的大投行，對股市看法多為樂觀，少有人是看空的。台股方面，群益、統一等，給出的指數區間大，低可以低到2萬5000點至2萬6000點、高可以高到3萬4000點至3萬5000點，是否會有破萬點大波動？阮慕驊直言「股票上沒有人說得準」。

廣告 廣告

他個人認為，要跌到2萬4000、2萬5000，除非真的是非常重大的金融或是經濟上面的事件，造成指數快速下殺，但明年有5000、6000點或7000、8000點的波動空間「可能性蠻高的」阮慕驊分析，近期台股指數來到2萬8，20％的波動就6000點了，也不排除碰上整體宏觀情勢的變化，導致超出預期或低於預期，「目前整個環境面變化非常快」。

阮慕驊​回顧2022年：國安基金非止跌關鍵

阮慕驊回顧2022年「台股跌得非常慘的一年」，年初指數約1萬8000點、10月跌到1萬2629點，7月國安基金宣布進場，但只拉抬1000點約一個月，最後還是跌近3000點「投資人聽到國安基金進場就跳進去，後面還有3000跌點在等你，當下可能會懷疑人生，國安基金不是萬靈丹嗎？」阮慕驊認為，真正讓台股止跌的並不是國安基金，而是美股。

阮慕驊認為，扭轉台股空頭最主要的力量是美股，「台股是順著美股的勢在走」2022年那斯達克指數從1萬088點一路漲到今（2025）年最高點2萬4019點，足足漲了1.38倍，就是因為AI；回到台灣，今年台股最高點是2萬8554點，這個波段漲幅1.26倍「台股之所以有著麼大的漲幅，跟Open AI沒有關係嗎？絕對有關係」。

美股巨頭支出應難有劇烈轉向 若AI熄火恐面臨考驗

阮慕驊強調「我常常跟各位講，如果美股不漲，台股很難漲的，美股如果是熊市、空頭市場，台股要脫離美股的走勢、要出現逆勢情況太難了。」雖然過去行情是如此，然而AI熄火了、沒力了，那美股跟台股會有多頭嗎？「當然打一個很大的問號。」

聚焦到AI，明年資本支出、供應鏈成長等態勢，是否會出現大變化？阮慕驊指出，微軟、Meta等大公司的資本支出、要下什麼單等，差不多已經定案了，支出基本上都約在5000億美元左右，「這麼大的數據，會因為一個事件讓所有的支出改變嗎？恐怕也不容易」。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

外媒揭「這3國」護照太弱 中國人出國怨被歧視：想跳槽到香港

饅頭當早餐易胖？營養師教「4招破解」：當然可以吃

網造謠「成功嶺演習砲擊民宅」死傷眾多 全場見2字秒戳破

10年研究揭「吃1類食物」護心簡單有效：很容易買到

