國安基金決議退場！ 第9次進場護盤279天台股漲逾1萬2千點

國安基金小組今（12）天召開例會，決定停止執行第9次進場護盤。（圖：資料照）

國安基金小組今（12）日召開例會，拍板停止執行第9次進場護盤。護盤期間台股漲逾1萬2千點，為史上最有力點火。國安基金表示，自2025年4月9日起執行安定任務迄今，已發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，經委員會共識決議，即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。

根據國安基金公布財報，自2025年4月9日進場至12月31日止，累計共投入122.5億元，其中第2季投入77億餘元、第3季約45.5億元，第4季則未加碼，截至12月底持股市值約186.9億元，帳面未實現獲利約64.4億元、較第3季增加27.8億元，尚有應收股利4092萬餘元。

美國總統川普去年4月2日公布對等關稅，引發全球股市重挫，台股去年在清明節連假後遭遇川普關稅利空重擊，去年4月7日暴跌2065.87點、跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點，隔日續跌772.4點、跌幅4.02%。8日續跌772.4點、跌幅4.02%。

為維持投資人信心，國安基金4月8日提前召開第1季例行性會議，決議自4月9日起啟動第9次護盤，執行市場安全任務，自2025年4月9日至2026年1月12日，累計護盤期間達279天，超過第8次護盤的275天，刷新史上最長護盤紀錄。

台股今日盤中30681.99點新高，終場以30567.29點作收，同為史上最高收盤，且今日收盤點數已較去年4月8日台股收盤18459.95點高出12107.34點，漲幅65.59%，顯見國安基金點火效果驚人。累計9次奉命進場後，台股平均180天上漲率逼近8成。

另外，去年4月8日台積電以每股816元作收，國安基金護盤期間屢創新高，今日盤中平天價1705元，終場以每股1690元作收，相當於進場護盤以來台積電漲874元，漲幅107.11%。國安基金強調，仍將持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否授權執行安定市場任務。