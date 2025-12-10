國安基金獲利應專用？阮清華：委員會再行研議

立法院財政委員會今天(10日)審查由立委提案修法的「國安基金設置管理條例」，討論國安基金規模從新台幣5,000億擴增至1兆。不過，有立委認為國安基金在過去8次護盤中共獲利660億，但全繳國庫統籌處理，未來是否有可能改為專用？國安基金操盤手、財政部次長阮清華表示，會再請國安基金委員會研議。

國安基金從2000年成立以來，可運用的資金總額為新台幣5,000億，其中，國庫持有的公民營事業股票可向銀行借款2,000億；另外也可向郵政儲金、勞保基金、勞退基金及退撫基金共四大基金借款調度，額度上限為3,000億元。

廣告 廣告

立法院財政委員會10日審查由立委提案修法的「國安基金設置管理條例」，討論國安基金規模從新台幣5,000億擴增至1兆。不過，有立委對於國安基金擴大規模態度保留。

國民黨立委賴士葆指出，國安基金過去8次護盤中，只有1次動用超過1,000億，換句話說，若只是要護盤，並不需要擴充量能。賴士葆認為，國安基金向銀行借款提高到7,000億，光以目前國安基金用公股股票抵押向銀行借款的年利率1.4%來算，1年的利息就要98億，是否划算，應該召開公聽會再聽取各界意見。

民進黨立委郭國文則表示，國安基金在台北股市失序時進場護盤，以過往8次護盤來看，共獲利660億退場，但全繳國庫統籌處理，未來是否有可能改為專用？國安基金操盤手、財政部次長阮清華表示，會再請國安基金委員會研議。阮清華說：『(原音)(郭國文：這660億一下子無條件的歸入國庫，這好像還是有問題。 新加坡都知道賺這種錢的時候，他要拿出來發了。你是不是要把這一筆錢來想像一個比較好的用途，譬如長照、譬如健保、譬如國保，有沒有各種可能性？)跟委員報告，國安基金賺的錢，經過委員會決議以後，那我們基本上是繳庫，繳庫之後就開始統收統支。我們來研議看看。』

阮清華也表示，從現有股市規模及外資持股、日均成交量來檢視，這三大指標都大幅提高，若不動四大基金，單靠向銀行借款的2,000億護盤真的很辛苦、也很困難，因此委員會成員也希望國安基金擴大規模，在需要護盤台股時能增加投資人的信心。