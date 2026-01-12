國安基金突宣布退場 台指期夜盤翻黑觀望 分析師:短期心理衝擊

股市配圖。廖瑞祥攝



台股登上三萬點大關，國安基金史上最長護盤功成身退!今天宣布經委員會共識決定，停止執行安定市場任務，由於出乎市場預料；消息一出，台指期夜盤馬上翻黑，從原本約上漲百點，快速震盪翻黑，隨後在平盤上下觀望。

不過，知情人士指出，國安基金自第四季來都未曾進場，如今退出應該也會分批出場，如同「來無影，去無蹤」，對市場影響只有短暫心理，沒有實質面衝擊。投信圈人士則指出，預期關注國安基金，不如看台積電15日法說內容比較實在。

根據國安基去年底財報，「本期賸餘」達65億3,065萬7,207元；在成本方面，由於採舉債護盤，114 年產生 9,325 萬元利息支出。截至 114 年 12 月 31 日，國安基金資產總額已由113 年底的 3,571 萬元，激增至 187.44 億元，換算約投入 122.5 億元資金，執行護盤穩定操作任務。

分析師指出，由於國安基金此次護盤可說「不費吹灰之力」，且自2025年4月9日進場以來，雖創下為期279天最長護盤紀錄，但期間主要是川普臨陣轉彎「TACO」，每當川普發出關稅威脅時，市場通常會大幅下跌，當最後關頭退讓時，市場便快速回升，這段期間不光是台股，美股也同創新高。

業內人士說，研判國安基金退場只有短期心理衝擊，對照台股成交量，實質衝擊其實有限，僅須提防成為短線獲利了結的藉口。以台股近期的成交量估算，估算國安基金部位約187億元左右，若分批出脫應不至撼動行情。

