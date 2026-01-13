國安基金結束第 9 次護盤任務！投入122.5 億元、合計獲利約 65 億元

台股站穩 3 萬點後，國家金融安定基金（國安基金）宣布退場，結束自 2025 年 4 月 9 日啟動的第 9 次安定市場任務。

國安基金表示，市場交易秩序已恢復活絡有序、投資人信心回穩，經委員會達成共識，決議即日起停止執行安定市場任務，回歸由證券交易市場機制正常運作；幕僚單位仍將持續關注國內外政經變數，必要時可再召開會議評估是否授權進場。

本次護盤自 2025 年 4 月 9 日起算至 2026 年 1 月 12 日止，累計 279 天，超越前次護盤 275 天，刷新史上最長紀錄。

國安基金公布財報顯示，2025 年 4 月 9 日進場至 12 月 31 日止，累計投入 122.5 億元，其中第 2 季投入約 77 億元、第 3 季約 45.5 億元，第 4 季未再加碼。

截至 2025 年底，持股市值約 186.9 億元，帳面未實現獲利約 64.4 億元，另有應收股利約 4,092 萬元；整體合計獲利約 65.31 億元，投資報酬率約 53%。

回顧進場背景，2025 年 4 月初美國提出對等關稅政策訊號引發全球股市震盪，台股 4 月 7 日單日大跌 2,065.87 點、跌幅 9.7%，隔日再跌 772.4 點，市場恐慌升溫，國安基金因而決議啟動安定機制。

國安基金官員指出，先前續留場內主要考量關稅稅率與「232 條款」等不確定因素未明朗，現階段相關方向較為確定，加上台股創新高、基本面穩健，因而形成退場共識。

＊國安基金退場資訊來源：財政部

