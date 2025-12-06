國安基金衝兆元 周三立院審查

台股市值站上90兆元，國安基金規模卻25年未調，立法院財委會10日將審查《國安基金條例》修正草案，將從現行的5000億元擴大到兆元。（本報資料照片）

台股市值站上90兆元，國安基金規模卻25年未調，護盤動能受到關注。立法院財委會周三（10日）將審查《國安基金條例》修正草案，將基金規模從現行的5000億元擴大到兆元，並且取消以持有的股票向銀行借款和四大基金周轉的限額，讓操作更具彈性、發揮更大的護盤作用。

現行《國安基金設置管理條例》規定，可以國庫持有公民營事業股票向銀行借款2000億元，另向郵政儲金、勞保基金、勞退基金及公務人員退撫基金可投資尚未投資部位借用周轉，限額3000億元，合計可運用總額為5000億元。

國安基金自民國89年成立至今，25年來規模都未調整。其中四大基金實際上也肩負著穩定股市作用，等到國安基金要護盤時，四大基金可動用的部位已經很少，在歷次護盤中，國安基金幾乎未向四大基金調度，護盤額度就僅限於向銀行借款的2000億元。

隨著台股市值不斷膨脹，到9月底已經攀上90兆元，國安基金護盤愈困難。國泰證期顧問處協理蔡明翰解釋，股票操作邏輯來說，不是以「絕對金額」來思考，而是投資的比率。例如今日跌就先投入5％、下一次跌再投入5％，銀彈5000萬和5億元所產生的效果就有很大的差距。國安基金歷次護盤是一定要保留子彈隨時準備投入，在有限資源下，就要調整護盤的腳步，能力也會受限。

據知以上一次、111年護盤來說，因俄烏戰爭、物價飆漲、美國迅速升息導致台股大幅下跌，台股從1萬8000點下挫至1萬3000多點，國安基金進場護盤275天，該次護盤就出現「點火困難」窘境，國安基金謹慎使用銀彈，投入545.08億元；但若在資金充裕之下，投入金額可望擴大到700多億元。

立委李坤城、郭國文提案修正，將國安基金的規模從5000億元提高到1兆元；並取消向銀行借款和四大基金調度的上限，等於國安基金甚至可向銀行借款到1兆元，比起財政部期望向銀行借款擴大到7000億元上限，有更大的調度、操作空間。

惟蔡明翰認為，過往國安基金護盤時機是國際股市大幅震盪、台股表現又弱於國際，投資人信心潰散，政府信心喊話無果時進場，因此歷次國安基金護盤都創造「亮眼」獲利成績單。他認為，獲利是從散戶、投資人「潰散」的信心中所賺取的，未來可以思考是否回饋民眾或者照顧社會，例如提升健保財務等。