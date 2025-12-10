國安基金規模擬首度增至1兆元 建議維持4大基金借用上限

近年台股狂飆，加上外資影響增大，立委提案要將國安基金規模從現有5000億元，上修到1兆元，將是25年來首次提高規模。而國安基金委員會表示原則上尊重，不過建議向政府四大基金借用金額，仍維持3千億上限，向銀行借款上限調高到7千億。

25年未調整 立委提國安基金規模5千億增至1兆

護盤銀彈25年未調整，但因應台股市值受AI持續推升，國安基金報告指出114年11月底，上市櫃公司市值已經高達97兆元，是2000年成立初期9.2兆元的10.5倍。

同時外資持股比率也從8.44%提高到46.85%，影響力大幅提升，近期國際政經波動大，台灣是「淺碟市場」容易受到影響，如果發生重大事件，現行國安基金規模恐怕難發揮安定股市功能。

有立委提案修正《國家金融安定基金設置及管理條例》，將可用資金規模從5000億提高到1兆，並刪除向金融機構及政府4大基金借款的上限。

國安基金委員會則表示，原則上尊重，但建議向4大基金借款維持3000億元上限，公股銀行借款上限則可以從現行2000億，提高到7000億元。

若向四大基金借款沒有上限 專家：影響財務運作

亞太商工總會執行長邱達生表示，現在台股總市值大概是GDP的3倍，是全球少見的高估值市場，那一旦經濟反轉，價格修正的殺傷力很大，所以把基金規模擴大，就是要築這個防火牆。

分析師陳建誠則點出，四大基金裡面有勞退，若把大家的退休金拿去護盤，萬一沒有護成功，退休金不就縮水了嗎，針對四大政府基金維持上限3000億元，這樣的考量是對的。

專家分析如果向4大基金借款沒有上限，可能會影響財務運作，國安基金擴大規模時，也須確保日後能穩住市場。

台北／葉宣婕、陳建國 責任編輯／洪季謙

