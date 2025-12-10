國安基金護盤賺563億 立委倡全民共享

財政部政次兼國安基金執行祕書阮清華。（劉宗龍攝）

國安基金護盤獲利全民共享？綠委郭國文等直言過去8次護盤獲利可觀，某一種程度來說是賺「股災財」，國安基金在散戶信心不足時進場撿便宜，新加坡賺這種錢都是拿來分給民眾，台灣也應該考慮「全民共享」或者來支持健保、長照或者國保。不過，兼任國安基金執行祕書的財政部政次阮清華說，能否全民共享等新增用途，須取得共識且經過修法，但以國庫角度來看，還是統收統支比較好。

立法院財委會10日審查《國安基金設置管理條例》修正草案，討論將5000億元規模提高到1兆元，郭國文與藍委羅明才則關心國安基金的獲利問題。他們詢問，如果獲利放在國安基金作為擴大規模的資金，在國安基金退場後，大筆獲利只能放在銀行生利息，等於是浪費資源，是否能有別的用途，進行修法？

阮清華表示，國安基金的護盤獲利都是向管理委員會報告、通過後繳庫，由國庫統收統支，若要如立委所說支持健保、長照或者國保，首先各界要有共識，並且要修法。經統計，過去國安基金8次護盤累計獲利563億元。

對國安基金獲利由全民共享的構想，北商大財稅系教授黃耀輝表示贊同，他指出，國安基金自有本金不多，主要財源是向國庫借貸，既然資金來自國庫，獲利回歸國庫並由全民共享，在邏輯上是合理。

黃耀輝分析，這筆錢若均分給2300萬國人，每人約僅能分得2、3千元，金額並不算多，但支持類似「普發現金」的作法辦理。黃耀輝直言，與其擔憂政府將資源大方地「往外送」或進行外交援助，將這筆獲利直接花在國人身上，反而更具價值且值得。他強調，基於資金來源屬性及對政府支出的監督考量，將國安基金獲利實質回饋給民眾是可行的方向。

國泰證期顧問處協理蔡明翰認為，過往國安基金護盤時機是國際股市大幅震盪、台股表現又弱於國際，投資人信心潰散，政府信心喊話無果時進場，因此歷次國安基金護盤都創造「亮眼」獲利成績單。蔡明翰認為，歷年獲利是從散戶、投資人「潰散」的信心中所賺取的，未來確實可以認真思考是否回饋民眾或者照顧社會，例如提升健保財務等。

國安基金可動用資金總額為5000億元，資金來源主要有2個，第一是以國庫所持有的公民營事業股票作為擔保，向金融機構借款，該部分上限為2000億元；第二是調用四大公營與準公營基金，包括郵政儲金、勞保與勞退基金、公務人員退撫基金等尚未投資的閒置資金，上限為3000億元。但財政部曾表示，尚未向四大基金借用或周轉。