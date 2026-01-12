國安基金護盤279天退場了！帳面獲利64.4億元、台股漲逾1萬2千點

國安基金例會今（12）天決議退場，此次護盤期間長達279天，刷新史上最長護盤紀錄。 圖 : 新頭殼資料庫

[Newtalk新聞] 國安基金今（12）天召開第4季例行委員會議，會中經委員會共識決議退場，晚間宣布國安基金自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。，回歸證券交易市場機制。此次護盤期間長達279天，刷新史上最長護盤紀錄，根據最新財報，帳上收益共新台幣64.4億元。

美國總統川普（Donald Trump）114年4月初揮出對等關稅重拳引爆全球股災，國安基金自4月9日起執行市場安定任務，為國安基金設置以來第9度護盤。4月9日進場至12月底止、護盤期間已達279天，投入金額逾122.5億餘元，帳上未實現利益為64.4億元，應收股利收入超過4092.8萬元。意即第4季之間，國安基金並未加碼，帳上未實際利益增加27.83億元。

護盤期間，台股加權指數自1萬7000點一路過關斬將，115年1月5日首度站穩3萬點關卡，直到今天盤中30681.99點，持續創新高。根據證交所日前提供資料，2025年底上市公司總市值達94.36兆元，創下歷史新高，今年1月6日總市值攀升至99.6兆元，直逼百兆元，排名往前再進1名，已超越法國，成為全球市值第7大股市。

國安基金指出，自114年4月9日起執行安定任務迄今，發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條規範的「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」情形。

國安基金表示，114年台灣經濟基本面穩健，出口暢旺且股市屢創新高，多家國際機構均上調台灣GDP成長率預測，儘管仍有地緣政治、美國關稅等風險，但基本上屬於可控；考量台股持續創新高，今天所有委員一致認為應該退場。國安基金幕僚單位仍將持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否授權執行安定市場任務。

