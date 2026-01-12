國安基金護盤279天退場！分析師：影響不大 9次進場成績一表看懂

國安基金持續279天、史上最長的第九次護盤，將要退場了！第127次例行委員會議今天開會決議，即日起停止執行安定市場任務，回歸股市機制。不過，國安基金幕僚單位仍將持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否授權執行安定市場任務。

國安基金指出，自114年4月9日起執行安定任務迄今，發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條之「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」情形，委員會因此共識決議停止執行安定市場任務。

國安基金也揭露了此次進場以來，一共投入護盤資金約122.49億元，截至去年底為止，持股市值增至約187.44億元，帳面獲利約65億3065萬7207元，其中，包含公允價值提高64億3993萬2705元，及獲配現金股利1億9513萬3164元，再扣減長期借款衍生之利息費用9325萬4988元。

對照原始投資成本122.49億元，國安基金第九次進場，投資報酬率約53.3％，不過，實際獲利與報酬率還要等國安基金真正出清持股，才能確認，但可以確定的是，國安基金只花了百餘億元，仍發揮穩定市場信心的效果，展現一定程度的護盤效益。

回顧國安基金此次進場前的台股位置在18459點，今天的收盤指數來到30567點，大漲1萬2107點，漲幅高達65.5％。

「影響不大，短線整理！」分析師謝明哲指出，國安基金只買100多億，無論是佔國安基金規模5000億，或是跟現在每日成交量比重相比，比重都很低；現在只有187億餘元的護盤股票，等著全數出場，以現在的市場氣氛來說，應該不會太在意。

謝明哲認為，台股短線技術面過熱，會以震盪修正再走高的走勢往上墊高，等台積電法說會後，看有沒有進一步上修；建議熱門股繼續做多。

