「國安基金護盤8次狂撈661億」全民共享？ 操盤手阮清華露口風

立委建議將國安基金獲利回饋全民，或用於健保及長照等社會福利支出。（圖：motionelements）

國安基金操作議題今（10）日在立法院引發熱烈討論，民進黨立委郭國文說，國安基金過去8次護盤獲利達661億元，建議「救健保、補長照」回饋全民。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華回應，取得社會共識後再行研議。

郭國文指出，過去國安基金每次護盤，不僅穩定股市，也帶來可觀獲利，民眾關心這些利潤是否能有更直接的公共效益，建議政府參考新加坡模式，將國安基金獲利回饋全民，或用於健保及長照等社會福利支出，進而建立機制，讓國安基金獲利能更透明被全民共享，增加政策正當性及民眾信任。

國安基金執行秘書阮清華說明，目前國安基金的獲利，由委員會核准後繳入國庫統一管理，無法留存於基金內，也不能再進行股票操作，「若要讓獲利全民共享，或直接支持健保、國保、長照等用途，必須修正國安基金設置管理條例。」取得社會共識後再行研議。