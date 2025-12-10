國安基金護盤8次獲利661億 他建議「全民共享」 阮清華回應了





立法院今日針對國安基金操作討論熱烈。立委郭國文指出，國安基金過去8次護盤已獲利661億元，引發外界質疑，政府是否在股民信心崩潰時進場「撿便宜」。郭國文建議，可參考新加坡模式，將國安基金獲利回饋全民，或用於健保及長照等社會福利支出。

財政部次長、國安基金執行秘書阮清華回應，目前國安基金的獲利均由委員會核准後繳入國庫統一管理，無法留存於基金內，也不能再進行股票操作。阮清華表示，若要讓獲利全民共享，或直接支持健保、國保、長照等用途，必須修正國安基金設置管理條例，需取得社會共識後再行研議。

廣告 廣告

郭國文指出，過去每次護盤不僅穩定股市，也帶來可觀獲利，民眾關心這些利潤是否能有更直接的公共效益。他呼籲政府考慮建立機制，讓國安基金獲利能更透明、可被全民共享，以增加政策正當性及民眾信任。

阮清華則強調，國安基金的首要任務仍是穩定金融市場，獲利雖已進入國庫，但如何分配及用途需依法、慎重規劃，未來若修法完成，才可能實現郭國文所提出的「全民共享」構想。

影片時間：12/10 10：07

（封面圖／翻攝《國會頻道》的YT頻道）

更多東森財經新聞報導



立委提案「擴大規模」至1兆元 國安基金回應了

道歉獲受害家長諒解 賴瑞隆：政治是一時、為人父母是一輩子

台積電又來了！ 賴總統台南宣布利多：新廠進駐市府協助中