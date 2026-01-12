國安基金退場「賣紅不賣黑」護盤279天創紀錄
台股大盤在開年後站上3萬點，且指數屢創新高，國安基金管理委員會議昨天舉行例會，考量自去年4月9日護盤至今，已發揮穩定市場及激勵投資信心成效，與會委員以共識決拍板退場，結束為期279天的史上最長護盤紀錄。
外界關切國安基金退場對台股的影響，據了解，國安基金內部已經有退場原則，除了不會賣得太急，例如絕不會壓盤之外，也會隨時注意股市價、量的變動，同時「賣紅不賣黑」，也就是台股下跌時不會賣股。
與會人士透露，昨天的例會由國安基金管理委員會主委、行政院副院長鄭麗君主持，會中很快就達成國安基金退場的決定。
儘管當初護盤的原因，也就是台美關稅談判結果尚未底定，但包括國內的經濟成長率、出口增幅以及台股走勢等指標都展現強勁動能；一名委員指出，「國安基金的功能並非因應美台關稅」，因此決議退場，若真有必要可隨時開會討論是否再啟動護盤。
至於對等關稅仍對股市的潛在影響，與會人士指出，委員認為這九個月來談判一直在進行，且相較於一開始無法掌握很多變數，現在處於「風險可控」的狀態，更重要的是基本面的表現，包括主計總處調高去年的經濟成長率預測至7.37%，今年也有機會超過4%，且股市屢創新高顯示投資人信心恢復，因此決定退場。
根據國安基金昨天公告的去年第四季財報，截至去年12月底總共投入了122.5億元護盤台股，其中第二季投入77億餘元、第三季加碼約45.5億元，儘管第四季未再進場，但帳面上的未實現利益，則隨著台股屢創新高而水漲船高，較第三季增加27.83億元，加上獲配的現金股利1.95億，帳上獲利共65.31億元，截至12月底的持股總市值為186.9億元，帳面未實現的獲利還包括應收股利4092萬元，整體投資報酬率約53%。
美國總統川普去年4月初宣布開徵對等關稅，全球股市暴跌，台股4月7、8日大跌逾2800點，國安基金開會決定第九度進場護盤。統計國安基金護盤期間，台股大盤指數大漲1萬2107點。
而台股昨天在內資力挺下，盤中再創3萬681點的新高，終場指數上漲278點、收3萬567點，改寫歷史收盤次高。法人指出，「內資太猛」，短期內多頭趨勢不會改變。
更多udn報導
一票人冬天遊日本就頭痛 過來人曝原因：不要穿發熱衣
相機實力誰最強？全球手機拍照榜單更新 iPhone不是第一
微波食物總是外熱內冷？放食物正確位置很多人不知
吳淡如、林心如都讀EMBA 40歲後當學生…啥比學位誘人？
其他人也在看
護盤279天創紀錄 國安基金即日起退場
美上週五（9日）四大指數全收紅，激勵周一台股開高，終場上漲278點，收在30567點。權值股台積電則上漲10元，以1690元作收；股市另一亮點，則是信驊股價再創新高，是台股首間突破8000元的股價公司，至於，國安基金在去（2025）年4月，因為台美對等關稅進場，至今已護盤279天，已創史上最長護盤紀錄，下午國安基金例會決議，國安基金即日起，停止執行安定市場任務，宣告退場。公視新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
國安基金護盤279天退場了！帳面獲利64.4億元、台股漲逾1萬2千點
[Newtalk新聞] 國安基金今（12）天召開第4季例行委員會議，會中經委員會共識決議退場，晚間宣布國安基金自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。，回歸證券交易市場機制。此次護盤期間長達279天，刷新史上最長護盤紀錄，根據最新財報，帳上收益共新台幣64.4億元。 美國總統川普（Donald Trump）114年4月初揮出對等關稅重拳引爆全球股災，國安基金自4月9日起執行市場安定任務，為國安基金設置以來第9度護盤。4月9日進場至12月底止、護盤期間已達279天，投入金額逾122.5億餘元，帳上未實現利益為64.4億元，應收股利收入超過4092.8萬元。意即第4季之間，國安基金並未加碼，帳上未實際利益增加27.83億元。 護盤期間，台股加權指數自1萬7000點一路過關斬將，115年1月5日首度站穩3萬點關卡，直到今天盤中30681.99點，持續創新高。根據證交所日前提供資料，2025年底上市公司總市值達94.36兆元，創下歷史新高，今年1月6日總市值攀升至99.6兆元，直逼百兆元，排名往前再進1名，已超越法國，成為全球市值第7大股市。 國安基金指出，自114年4月9日起執行新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 1
金采源金唱片後深夜放飛 「護照丟火鍋裡」粉絲笑：不想回韓國？
「第40屆金唱片頒獎典禮」昨（10日）圓滿落幕，眾多韓流藝人在台話題不斷，其中韓國人氣女團LE SSERAFIM成員金采源，典禮結束後的一則深夜IG限時動態，意外成為粉絲熱議焦點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
觀察站／國安基金退出場時機好 有望清倉疾無蹤
國安基金委員會議昨天決議終結國安基金史上最長的一次護盤任務，除了台股大盤指數已站上三萬點，顯示投資人的信心，以及多項經濟...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
國安基金退場 法人：不代表行情反轉 象徵市場回歸常態運作
國安基金宣布完成階段性任務，決議啟動退場機制。法人指出，台股多頭強勢，國安基金即便全數退場，對市場實質影響相當有限。此外...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
中國盟友骨牌倒 伊朗政權1979年來最嚴峻的崩潰危機 德黑蘭敢鎮壓川普就打 美軍F-15E集結 伊朗領袖致電華府求談判 中東火藥桶一觸即發｜全球聊天室｜#鏡新聞
◎伊朗近來因貨幣里亞爾暴跌、通膨率居高不下，引爆民眾對政府長期貪腐與極權統治的不滿。自2025年12月底起，抗議活動自首都德黑蘭迅速蔓延到多個省分，當局以強力鎮壓回應，甚至在8日全面斷網。 ◎根據人權組織截至1月12日的統計，已有超過540人在鎮壓中喪命。這場1979年伊斯蘭革命以來最大規模的示威，不只可能改變伊朗，更可能攪動整個中東情勢。美國總統川普11日在空軍一號證實，他正因應伊朗的動盪局勢聽取「每小時簡報」，並準備做出最終決定。 ◎掀起這次抗爭的「巴扎」商人，本來是伊斯蘭政權的盟友，卻不堪高通膨、政府改革不力、資源分配不均，起而反抗、選擇罷市。伊斯蘭革命衛隊進駐多地，爆出血腥鎮壓事件，也引發國際關注。美國總統川普警告伊朗當局，若鎮壓持續，將考慮制裁、網路行動甚至軍事選項，但也憂心引發更大區域衝突，甚至讓華府與中東的關係更加複雜…… 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 《鏡好買》電商平台全新上線🔥 鏡好買是鏡電視全新推出的官方選物平台，精選日常生活中真正好用、安心、有品質的商品，從美食、生活用品到居家好物，幫你把關品質好生活❤️ 現在加入就送購物優惠券👉 https://lihi.cc/keGMC 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡好買MirrorLife👉https://lihi.cc/keGM 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 11 小時前 ・ 3
國安基金「下車囉」！歷史戰績「八勝一敗」，一文看懂國安基金是什麼、錢從哪裡來？何時進場護盤？
2025 年四月初，美國總統川普拋出關稅震撼彈，造成全球財經市場動盪，讓台股出現史詩級的暴跌紀錄，也讓國安基金在同月的 9 日啟動史上第九度護盤。經歷史上最長 279 天的護盤，國安基金例會今（12）日決議宣布正式退場！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 14 小時前 ・ 16
投公費成人肺炎鏈球菌疫苗再升級 一劑獲完整保護力
南投縣政府衛生局配合中央政策，自一一五年一月十五日起推動成人肺炎鏈球菌疫苗接種新制，將以新型二十價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20），取代原本13價結合型疫苗（PCV13）加23價多醣體疫苗（PPV23）的兩劑接種方式，符合資格的縣民僅需接種一劑，即可獲得完整保護力。本次接種政策適用對象包括六十五歲(含)以上長者、五十五至六十四歲原住民民眾，以及十九-六十四歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險族群，接種銜接原則如下：一、從未曾接種過PCV13、PCV15或PPV23者，可直接接種PCV20。二、曾接種PPV23者，與前一劑間隔滿一年後，即可接種PCV20。三、如已接種過PCV13/15及PPV23或PCV20，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種PCV20。四、I ...台灣新生報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
開業8年！台中「全台最美藥局」熄燈 夢幻打卡場景成絕響
想去要快！自2017年開業至今、被譽為「全台最美藥局」，成為許多網美打卡景點的台中藥局「分子藥局」，宣佈因長期發展策略調...聯合新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
兒童癌症質子治療納健保 估每年百人受惠
（中央社記者陳婕翎台北12日電）健保今天公布3大新制，改善高血脂醫療給付、增列重大外傷緊急手術或處置加成，更將兒癌質子治療納給付，預估每年約100名兒童受惠，挹注約新台幣1.05億元，今年1月已上路。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
勞資協議陷僵局！紐約市恐迎史上最大規模護理師罷工 州長宣布緊急狀態
ABC新聞報導，代表護理人員的紐約州護理協會（NewYork State Nursing Association，NYSNA）指出，罷工行動最早將於週一上午6時展開，並計畫於上午10時在紐約長老會醫院召開記者會，說明勞資談判破裂的原因與後續行動。工會強調，這將是紐約市歷來最大規模的護理人員罷工。對...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 3
南投流感疫苗進入最後一波接種 衛生局籲儘速施打
近期強烈冷氣團來襲，加上即將到來的春節連續假期，民眾返鄉、旅遊頻繁群聚，流感病毒傳播風險增加，南投縣去年流感及新冠肺炎併發重症各造成16人死亡，其中公費流感疫苗即將用罄，衛生局呼籲民眾儘速接種疫苗，以提升保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
手腳冰冷睡不著 3穴位+4茶飲暖身
每到冬天，有些人總是容易手腳冰冷甚至發麻，難受到睡不著。中醫師曾雴瑜表示，四肢冰冷症狀跟血液循環有關，常見女性、慢性病患...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
廬山地滑危險列禁區 民眾勿冒險前往泡湯遊憩
曾有「天下第一泉」之稱的南投仁愛鄉廬山溫泉區，因多次風災重創，上方母安山北坡滑動，潛藏高度危險，縣府2012年已公告廢止溫泉區，但至今仍有3家旅宿業者偷偷違法營業，縣府去年已依「發展觀光條例」，對3家業者各開罰2次，由於目前進入泡湯旺季，籲請民眾勿冒險前往廬山地區泡湯遊憩。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
健康主題館／超高齡元年 陳亮恭：心理韌性是健康關鍵
如果活到八、九十歲已成常態，人生真正的難題，或許不再是「怎麼活得久」，而是「怎麼不被孤獨與失落拖垮」。台北市立關渡醫院院...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
全台凍翻！全台3天內107人「非創傷性OHCA」 1/10新增35人
近來大陸性冷氣團襲台，氣溫驟降，據消防署今（11日）上午公布的統計數據，全台昨天再有35件非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）報案，根據消防署統計顯示，從去年12月31日至昨天為止共有378起相關事件，1月8日至10日，全台內科OHCA(到院前心肺功能停止)人數分別為40人、32人、35人，3天內共107人無呼吸心跳；但尚無證據顯示均與天氣寒冷有關。消防署呼籲民眾，天寒洗澡時要注意熱水器是否安裝在室外，室內通風也要保持良好，若洗澡時會頭暈、想吐、四肢無力或意識不清，可能一氧化碳中毒，需立即關掉熱水器跟打119求助，在室內使用電暖爐時同樣也要保持良好通風及注意電源供應是否正常，避免電線走火。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
全台最美藥局驚傳熄燈！最後營業時間曝光
全台最美藥局驚傳熄燈！最後營業時間曝光EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
質子治療「精靈炸彈」精準打擊 每年百名癌童受惠
健保署於今年一月起新增兒童癌症質子治療給付，放射腫瘤學會理事長趙興隆表示，質子治療副作用低，治療成功率相對較高，這對於癌...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
醫院開放「外籍照服員」 衛福部證實已提案！盼第二季修法
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 鎖定減輕小家庭的照護壓力、又能兼顧護理人力不足，衛生福利部部長石崇良今（12）日證實，衛福部已經向勞動部正式提案修訂管理辦法，希望能在第二季完成修法，開放外籍照服員，一方面讓護理人員可專心從事護理專業，生活照顧部分 由照服員來協助，對家屬、護理人員以及醫院是「win-win（雙贏）」。至於外籍護佐部分現階段沒有討論到...匯流新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
健保首度給付「質子治療」省下百萬負擔！同步啟動高血脂照護新制
對於家有病童或擔心心血管問題的民眾，健保署公布好消息，為了減輕家庭重擔並提供更好的治療選擇，健保署宣布從今年開始，正式將...Heho健康網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言