國安基金退場引發大盤震盪？ 新分析指數曝

財經中心／廖珪如報導

台股13日在關稅談判傳出喜訊可能降至15%比照日韓稅率的消息面下指數再創新高，至於12日退場的國安基金會否影響盤勢及走勢，法人報告認為影響甚微。（示意圖／PIXABAY）

此次國安基金因買進金額極小，預期退場對台股短期影響甚微。國安基金在2026年1月12日正式宣布退場，結束自2025年4月9日起針對「川普關稅戰」引發震盪的護盤任務，總計執行279天，刷新史上最長紀錄。

法人報告分析，本次護盤到目前為止：累計投入約122.5億元（至2025年9月底數據，第4季未加碼）。帳面未實現獲利達64.4億元（含股利）。因買進金額遠低於近期集中市場5日均量7,017億，且退場分批賣出，預期對台股短期影響甚微。

廣告 廣告

國安基金在2026年1月12日正式宣布退場，結束自2025年4月9日起針對「川普關稅戰」引發震盪的護盤任務，總計執行279天，刷新史上最長紀錄。（圖／翻攝兆豐投顧報告）

國安基金在2026年1月12日正式宣布退場，結束自2025年4月9日起針對「川普關稅戰」引發震盪的護盤任務，總計執行279天，刷新史上最長紀錄。（圖／翻攝兆豐投顧報告）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

金馬年必備招財水 「這一招」馬上拿

Cheap反擊雷虎科「不是律師函就能叫人閉嘴」 委任律師身份曝

衛福部盼醫院統一聘外籍照護 洪申翰回應了！

