國安基金退場 投顧：衝擊有限、AI續撐台股

（中央社記者江明晏台北12日電）國安基金宣布退場，結束長達279天的史上最久護盤。投顧指出，台股已站上3萬點，並創歷史新高，且國安基金實際賣出規模有限，和現在高成交量相比是「九牛一毛」，市場持續看旺台積電法說行情與AI產業動能，台股仍有機會延續多頭格局。

國安基金今天召開例會後宣布，考量護盤期間已發揮穩定市場及激勵投資信心成效，委員會共識決議即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。

據最新財報，國安基金於114年4月9日進場至12月底止、護盤期間已達279天，投入金額逾新台幣122.5億餘元。

廣告 廣告

台新投顧副總經理黃文清表示，國安基金退場對目前股市影響不大，雖然此次為史上最長護盤，但實際投入金額僅約122.5億元，與目前動輒6000億、7000億元的日成交量相比，幾乎是「九牛一毛」。

他指出，從去年4月9日市場出現恐慌、融資斷頭後，台股便一路走高，使國安基金實際進場承接的機會不多，因此投入金額有限。

從基本面來看，他表示，隨著台積電法說登場，以及AI建置需求持續發酵，今年可望成為企業獲利爆發成長的一年；國安基金退場的賣出量本來就不大，且採取逐步出脫方式，市場無須過度擔心其影響。

資深分析師簡伯儀表示，國安基金適逢例行會議，本就需要對進退作出結論，在台股站上3萬點並創歷史新高、帳面報酬率達50%的情況下，此時選擇退場屬於合理時機。

他說，國安基金規模與實際賣出金額相對不大，不致對市場籌碼造成實質衝擊，心理層面的影響雖難免，但回歸基本面來看，台積電法說會登場，AI題材持續發酵，指數仍有機會再創高，無須過度擔心國安基金退場效應；持平而論，在指數已創歷史新高的情況下，繼續護盤本就不具合理性。

至於美國關稅議題是否完全淡化，簡伯儀指出，「第一次不知道的利空，才是真正的利空」，在利空已被市場知悉後，實際反應通常不會太大。（編輯：張均懋）1150112