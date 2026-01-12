國安基金退場 279天史上最長護盤

國安基金12日宣布退場，並表示去年護盤台股帳面獲利64億元。國安基金在去年四月因應美國總統川普推動對等關稅釀成的股災而啟動護盤，迄今已279天，也成為史上護盤最久紀錄。（中央社）

記者陳建興∕台北報導

國安基金十二日召開例會後宣布，考量護盤期間已發揮穩定市場及激勵投資信心成效，委員會決議即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。此次護盤期間長達二百七十九天，刷新史上最長護盤紀錄，根據最新財報，帳上收益共六十四點四億元。

美國總統川普一一四年四月初揮出對等關稅重拳引爆全球股災，國安基金自四月九日起執行市場安定任務，為國安基金設置以來第九度護盤。

根據證交所日前提供資料，一一四年底上市公司總市值達九四點三六兆元，創下歷史新高，今年一月六日總市值攀升至九十九點六兆元，直逼百兆元，排名往前再進一名，已超越法國，成為全球市值第七大股市。

國安基金今天召開第四季例行委員會議，會中經委員會共識決議，國安基金自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。

據最新財報，國安基金於一一四年四月九日進場至十二月底止、護盤期間已達二百七十九天，投入金額逾一百二十二點五億餘元，帳上未實現利益為六十四點四億元，應收股利收入超過四千零九十二點八萬元。意即第四季之間，國安基金並未加碼，帳上未實際利益增加二十七點八三億元。

國安基金指出，一一四年台灣經濟基本面穩健，出口暢旺且股市屢創新高，多家國際機構均上調台灣ＧＤＰ成長率預測，儘管仍有地緣政治、美國關稅等風險，但基本上屬於可控；考量台股持續創新高，所有委員一致認為應該退場。