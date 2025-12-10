國安基金：擴大規模有助穩定股市及投資人信心 (圖)

其他人也在看
國安基金八次進場「撿便宜」賺661億元有望「全民共享」？操盤手阮清華說話了
民進黨立委郭國文今（10）日關切，國安基金過去八次進場護盤累計獲利661億元，部分民眾認為這是在股災期間「撿便宜」所得，建議可將獲利回饋民眾或支持健保等公共財。財政部次長、國安基金操盤手阮清華回應，依現行條例，國安基金獲利均經委員會通過後繳入國庫統一管理，基金退場後不得再買入股票；若要實現全民共享或支持健保、國保、長照，需先修正國安基金設置管理條例，並取得社會共識，「可研議檢討」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 24
中經院：近7成已退休者因無多餘資金 未自主理財規劃
（中央社記者曾仁凱台北2025年12月9日電）富邦投信與中華經濟研究院連續第9年合作，今天共同發布「2025年國人安心樂活享退調查」，結果顯示台灣民眾不論已退休或未退休族群，已累積的退休金額與心中預期目標仍存在明顯落差。根據中經院調查，台灣已退休者，平均累積退休金約新台幣685萬元，但認為安心退休約需要1203萬元，存在約517萬元的缺口。其中有69.3%的已退休者尚未進行自主理財規劃，主因是「沒有多餘資金」。未退休族群落差更是突出，目前平均已累積退休金約322萬元，但預期約需1367萬元，缺口高達1048萬元。其中有52.2%的未退休族群表示將於3年內啟動退休理財規劃，顯示理財意識逐漸提升。中經院指出，隨著人口老化及社會保險財務壓力逐步加劇，民眾愈來愈意識到僅依賴政府退休金難以滿足退休生活需求，有愈來愈多台灣民眾開始透過金融市場尋求被動收入，以強化退休保障。中經院引述問卷調查結果，在已有投資規劃的未退休族群中，多以股票（53.9%）、ETF（39.4%）與儲蓄型保險（26.9%）作為主要工具；已退休族群則以股票（51.7%）、終身或定期壽險（22.8%）與醫療保險（22.2%）作為主中央社財經 ・ 1 天前 ・ 11
高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」
台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」Yahoo特別企劃 ・ 5 小時前 ・ 19
記憶體缺貨潮持續助燃！小兒捧逾17億搶進力積電 又砸破26億指名旺宏、華邦電
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導美國聯準會（Fed）年末會議即將來臨，市場投資人進入觀望狀態，加上美股週一收黑，影響台股今（9）日開高走低，終場加權指...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 7
水冷散熱商機大爆發！這「散熱大廠」11月營收年增141%...連續10月創高 訂單能見度至2028年
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨著AI伺服器規格全面升級、終端需求不墜，帶動水冷散熱需求強勁，市場預估，明（2026）年散熱產品、風扇、機箱等業務動能...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台股衝高國人加速繼承！遺產稅寫歷史新高
台股衝高破2萬8，國人資產增加，也加速繼承動作！住商機構觀察財政部數據，截至10月止，全台遺產稅收高達362.6億元，創1986年有統計以來歷史同期最高。其中台北市以156.4億元穩居全台龍頭，年增幅更高達25.8%；反觀中南部衰退，台南市減四成最多Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
只花5年就月領10萬股息！他48歲提早退休：我都靠這5檔ETF、依景氣燈號買賣致富
理財專家常說「投資越早越好」，事實卻是「千金難買早知道」！存股達人阿福（詹英哲）投入股市20多年，但43歲以前「短進短出」沒賠也沒大賺。直到中年後他開始跑馬拉松，從中悟出「配速持股法」，不再執著高報酬，而是效法巴菲特「價值投資」、長期持有，48歲時已月領10萬股息，財富自由。2020年，他離開工作21年的IBM提早退休，轉進長久夢想的旅遊業，擔任英語導遊、英語領隊。在帶郵輪團的過程中，他看到許多長輩有錢有閒卻走不動，倍覺該趁有體力時走得更遠。因此，他不比拼投資績效、不羨妒1億人生，而是「夠用就好」，努力讓50後「財務、家庭、夢想」3大必修學分，達到均衡。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 12
記憶體空蛙哭暈！「這檔」11月營收大突破…股價漲停爆量31萬張 旺宏、力積電緊追其後
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（8）日台股加權指數收28,303.78點，漲322.89點，漲幅1.15%，觀察今日盤後成交量排行前五名，華邦電公布最新財報，其11月...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台塑四寶「這2檔」11月營收年減逾20%...股價綠了 國家隊捧上億來救援
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（9）日收28,182.60點，跌121.18點或0.43%。八大公股昨日買超16.86億元，其買超前十大個股，包括4檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 17
籌碼／外資回頭大買台股！單週買超526億 光這檔就敲了近20萬張
根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/1~114/12/5）外資在集中市場總買進金額為8,501.14億元，總賣出金額為7,974.49億元，買超為526.65億元，另統計自114年年初至12月5日止，外資總買進金額為32兆7,098.08億元，總賣出金額為33兆1,964.01億元，累計賣超為4,865.93億元。外資總持有股票市值為42兆8,903.62億元新台幣，占全體上市股票市值的47.10%，較11月28日的42兆2,705.57億元新台幣，增加6,198.05億元。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 7
強運還在持續？今「9檔個股直奔漲停」毅嘉還在衝刺！才開盤就炸破2萬張
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股加權指數今（10）日小漲8.16點至28,190.76點開盤，最高點來到28,361.90點；權值股方面，台積電（2330）、聯發科（2454...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
股匯脫鉤！新台幣升破31.2關卡 專家示警：升逾1角挑戰31字頭機率大
Fed 降息在即，台股今（9）日下跌逾百點，新台幣兌美元再度升破 31.2 元大關，盤中最高觸及 31.135 元，較昨日收盤價升值 6.7 分。外匯專家指出，後續走勢將取決於外資動向與美元強弱；若外資持續回流台股、美元因降息走弱，新台幣仍有機會維持強勢並進一步升值，挑戰 31 字頭機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
第一檔不配息台股ETF來了！凱基009816 一萬元卡位台股前50大賺錢股票
凱基投信今（9）日推出全新台股 ETF，凱基台灣 TOP 50（009816）已於昨（8）日獲准募集，為目前市場第一檔「不配息」，凱基投信表示，009816所有股息強制滾入再投資，讓投資人長期累積複利收益。發行價 10 元，每年調整成分股 4 次，聚焦台股前 50 大龍頭，穩健參與成長紅利。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
分析2026前景 經濟學家李鎮宇：台積電漲到2000元「是遲早問題」
2026將到，台灣明年景氣如何，特別在台股部分表現會怎樣？至12/8日止，台股已飆到28303點，法人曾估2026年高點是33000等，台積電則被喊到2000元。台新新光金控首席經濟學家李鎮宇博士直言，台積電漲到2000是遲早的問題，但關鍵是關稅戰和232條款要趕快落幕！他更說，不管外界對AI研判如何，台積電都會很好。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
噴發式看漲來了！高盛點名「5大潛力股」喊漲7成 台廠黑馬竟然不是台積電
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導國際投行高盛（GoldmanSachs）最新公布12月全球股票首選名單，市場焦點意外落在一批橫跨中、台、德、印、英等五地的「爆發...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
7大妖股名單現身！AWS新金礦「挖不完」 散熱、機櫃全線噴出！
AI運算浪潮不只推升晶片龍頭業績，也全面引爆伺服器供應鏈的「新金礦」。根據美系外資最新報告，亞馬遜AWS下一代AI晶片「Trainium3」即將進入實質備貨階段，相關PCB（UBB）預計自2026年第二季起出貨，整體伺服器機櫃也將於第三季進入大量交貨期。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
鴻海收紅撐不住！台積電跌15元台股下挫121.18點 塑膠、紡織族群摔最慘
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（9）日以上漲60.26點開高後，不久便翻黑轉為走低，終場加權指數下跌121.18點，收28182.6點，跌幅0.43%，成...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
世紀、斐成最多4.5億元併購萬年清 盤中全亮燈歡慶入主行情
上曜集團（1316）旗下子公司世紀民生*（5314）與斐成開發（3313）昨日停牌並召開重訊記者會，宣布以每股33.525元公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清（6624），萬年清、斐成今日雙雙鎖死漲停，世紀也一度在盤中閃燈同歡。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1