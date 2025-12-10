國安基金：擴大規模有助穩定股市及投資人信心

（中央社記者王承中台北10日電）立委關注國安基金規模是否擴大，國安基金管理委員會執行秘書、財政部次長阮清華今天表示，現在台股規模、外資持股能量、日均成交值大幅提高，在這種情況下，擴大國安基金規模，對股市穩定及投資人信心有很大的幫助。

民進黨立委郭國文、李坤城分別提案修法，擴大國安基金規模，將可運用資金總額由現行新台幣5000億元，提高至1兆元，並刪除向金融機構及政府四大基金借款限額。

立法院財政委員會上午審查財政收支劃分法部分條文修正草案、國家金融安定基金設置及管理條例部分條文修正草案等案，邀請財政部長莊翠雲、國安基金管理委員會執行秘書阮清華等人列席報告，並備質詢。

國安基金自2000年成立迄今未曾擴增規模，現行可運用資金總額為5000億元，包括向金融機構借款2000億元、向政府四大基金借款3000億元。

對於立委關心國安基金是否擴大規模，阮清華表示，如果國安基金向金融機構借款由現行2000億元提高到7000億元，以目前金融機構的貸款能量沒有問題。

阮清華指出，現在的2000億元是25年前的標準，現在股市規模、外資持股能量、日均成交值大幅提高，在這種情況下，2000億元真的是非常辛苦。他認為擴大國安基金規模，對股市穩定及投資人信心有很大的幫助。

莊翠雲表示，現在國內股市規模與當時國安基金成立時已經差距非常大，目前國安基金5000億元的規模，其中3000億元來自四大基金，但四大基金可動用金額有限，可動用的部分大概就是2000億元，因此各界、包含國安基金委員會委員，都有這方面的疑慮，認為要適度擴大國安基金規模。（編輯：萬淑彰）1141210